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社會 社會焦點 保障人權

人夫照顧重病母累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆：去旅館更敢叫

▲▼在廁所激戰。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲一名貿易董事常常跟女助理趁著午休「在公司廁所深度會談」。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名貿易公司董事和已婚女助理偷偷交往1年多，常在旅館、公司的殘障廁所「融合」，後來女助理的老公發現這段畸戀，火大告上法院求償80萬，在調解時，那位董事不想賠還持續辯解，結果董事的老媽都看不下去，當眾臭罵並狠甩兒子多個巴掌。新北地院27日判董事要賠人夫50萬，全案仍可上訴。

據了解，30多歲的柯姓董事余2017年、2018年間，因業務緣故跟已婚的30多歲女助理（育有2年幼兒子）越走越近，開始透過通訊軟體傳情，有機會就在公司愛撫、在殘障廁所愛愛，但因為空間有限，且女助理不敢叫出聲，後來乾脆一同到旅館開房間，什麼體位都來，還能叫個痛快。

到了2019年4月間，女助理的丈夫（化名阿勝）因為弟弟、媽媽重病，要回家全心照顧，心情鬱悶壓力大，原本想跟老婆聊天討拍，尋求精神支持，殊不知老婆心不在焉，一直拿著手機在聊天，他越想越不對，決定趁隙拿老婆的手機檢查信箱跟通訊軟體，看到偷情的訊息，阿勝淚腺潰堤，從此陷入憂鬱症的痛苦狀態。

後來女助理回娘家思考多日，認為既然結婚了，要給孩子們一個完整健全的家，因此主動跟阿勝示好，並全盤托出過去交往的過程，希望能獲得原諒；女助理表示，跟董事交往1年多，兩人常利用午休時間在殘障廁所激戰，周末會把孩子暫放娘家再去開房間。阿勝看了2個剛上小學的兒子一眼，心軟答應復合的請求，並將矛頭指向柯姓董事，要求侵權損害賠償80萬。

柯董坦承跟助理曖昧，但辯稱在公司廁所只有愛撫，沒有融合的行為；柯董還承認開房間，但次數太多已經不記得去了幾回，一副不認為自己有錯的模樣，也不想付和解金，讓阿勝氣到說不出話，後來柯董的老媽都看不下去，認為兒子的行為太扯且事後態度極度可惡，當眾掌摑教訓。

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