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老婆半夜喊痛…床單全炸血！他急叩119「女兒10分鐘出生」：太偉大

▲▼老婆直接在救護車上生產，他讚：太偉大（邀授權（圖／記者蔡先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）爆廢公社二館

▲老婆10分鐘產下女兒！（圖／記者蔡先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

台中一名蔡先在在臉書《爆廢公社二館》貼出一張震撼照片，只見老婆躺在救護車上，緊抱剛出生的可愛女兒，而生產過程就只有短短10分鐘，讓原PO感動噴淚，「女人真偉大，小孩迫不及待來到這個世界，在家裡的床上出生。」

蔡爸爸向《ETtoday新聞雲》笑稱，這其實是2017年的畫面，剛好昨日臉書跳出動態回顧，一時興起便滑了舊照片，剛好看到這張，讓他回憶立刻湧上心頭。蔡爸爸還原當時情境，凌晨2時許，他正在睡夢中，耳邊頻頻傳來老婆喊「好痛～」

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由於離預產期還有21天，兩人根本沒料想女兒來得這麼快，只見老婆羊水破了，床上一片鮮血，明顯看到寶寶的頭已跑出來，當下，蔡爸爸腦袋一片空白，也無法抱起老婆的身軀，只好趕緊撥打119求救。

3分鐘後，救護車光速抵達，同時寶寶的頭已經快出來了，怎料醫護請他迴避一下，下秒就聽到女兒宏亮的哇哇哭聲，接著老婆就被抬到車上，準備送往醫院，一切來得太突然，蔡爸爸不可置信直呼，過程只有10分鐘，「當媽媽的都很辛苦，每次生產都是用生命拚來的！」

▲▼老婆直接在救護車上生產，他讚：太偉大（邀授權（圖／記者蔡先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）爆廢公社二館

▲一家四口合照超幸福！（圖／記者蔡先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我們已經很幸運，能很順利生下兩個健康的寶寶！」蔡爸爸也感激表示，第一胎是哥哥，隔了3年再生下妹妹，惋惜當時老婆生產時，沒有想到拿攝影機出來記錄，否則就可當傳家寶了。

照片曝光後，掀起萬名網友泛淚刷讚，紛紛感動回應「辛苦了，女人真的很辛苦，要好好愛她」、「天啊！好感動都快哭了」、「母子平安最重要」、「醫護人員與媽媽還有孩子都辛苦了」、「平安無事最重要」、「多了這段路程可以抱抱，這孩子真聰明」。

另有媽咪分享自身經歷，「我第三胎也超急，我老公非常怕生在車上」、「那年在晚一點...真的會生在廁所」、「我是在家裡廁所」、「生太快的，真的要提前到醫院待產不然都來不及，我也是半小時不到就生了」。

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