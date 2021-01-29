雪隧慢速車示警系統加嚴！車距100m↑就顯示「路隊長」車牌

▲雪隧在週末、連假時車流都很大量。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部高公局自去年12月30日起於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，為加強示警效果，將自春節連假起，顯示車速低於65公里/小時，與前車間距超過100公尺（原規定為120公尺）的慢速小型車部分車號，提醒駕駛人加速行駛，不要當路隊長。

高公局表示，自109年12月30日起試辦，於國道5號雪山隧道北向約19K(彎道段)、20K(直線段) 及27K (入口段)等3處外側車道設置偵測設備。試辦初期係偵測車速低於65公里/小時，及與前車間距超過120公尺之慢速小型車，並於下游之資訊可變標誌顯示該車輛車號後4碼。

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經統計，本系統於元旦連續假期或周末每日顯示約200~240輛慢速小型車、平常日則約120-140輛，佔整體車流之0.5-1.0%。慢速小型車主要分布地點在19K及20K等2處約佔80~85%，主要集中於車流產生壅塞時段，平日為下午至傍晚、元旦連續假期或周休則從中午至晚間。

▲高公局於雪隧試辦慢速車示警系統。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

該示警系統試辦初期採顯示與前車間距超過120公尺之慢速小型車，為加強提醒駕駛人縮短與前車適當間距，春節連假起將間距縮短為100公尺，預估特增加顯示約1倍之慢速小型車，約佔整體車流之1.0-2.0%。

高公局交通管理組科長莊國欽表示，據觀察，在壅塞時段慢速車數量較少，待車速回升後反而慢速車增多，由於實施時間不到一個月，仍無法判斷系統對於疏解壅塞是否有效。

高公局副局長吳木富表示，推估這是因為當前車車速變快，後車可能沒有注意到，或認為開快一點也無法超車，導致兩車間距拉大，該示警系統可以提醒駕駛人，注意跟上前車。

另外高公局強調，該示警系統沒有強制開罰功能，不過在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」，可處以新臺幣3,000到6,000元罰鍰。