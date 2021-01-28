台廠員工72人確診！　越南新通報82本土病例

▲越南新冠疫情。（圖／路透）



文／中央社記者陳家倫河內28日專電

越南官方最新通報再有82人確診，其中72人是海陽省台資企業越南珀韻電子有限公司的員工；另外10例確診病例則位於廣寧省。海陽省最新一波疫情的「零號病人」仍不明。

位於新北市中和區的珀韻員工告訴中央社記者，有被告知這件事，但越南的本土個案未曾進出台灣，與台灣無往來，一切防疫作為由越南珀韻處置；至於在越南廠的台灣幹部都在當地遵守防疫作為。

越南今天前後發布2次疫情通報，一早先通報北部海陽省（Hai Duong）及廣寧省（Quang Ninh）各有1名本土病例，個案編號依序為1552、1553，其中個案1552 是34歲越南籍女性，在台資企業越南珀韻（POYUN）電子有限公司上班。

個案1553則是31歲越南籍男性，在廣寧省雲屯國際機場（Van Don International Airport）工作，住在下龍市（Ha Long）紅河坊（Hong Ha）。

在疫情期間，越南許多專案入境包機都降落在雲屯國際機場，當中有些旅客入境後就被檢測出確診。

這一波新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情中斷越南連續55天無本土病例的紀錄。

在疫調、擴大篩檢後，越南當局今天中午又通報新增82例本土病例，其中海陽省72例、廣寧省10例。根據通報，海陽省新增的72例病例，均為越南珀韻電子有限公司的員工。

由於疫情擴大，海陽省與廣寧省目前已經停課，當局並下令禁止海陽省、廣寧省人員出省，雲屯國際機場也已經封鎖。

越南衛生主管機關27日晚間初步檢測確認海陽省、廣寧省出現本土病例後，就立刻派人前往疫調，第一階段共計匡列百餘名珀韻員工進行隔離檢疫。

越通社（VNA）報導，海陽省預防醫學衛生中心採集190個樣本並進行檢測後，再發現72例呈現陽性。

疫調發現，個案1552與一名上週入境日本時被診斷出確診的患者有過近距離接觸；經調查，這名入境日本的患者是珀韻的離職員工。目前越南方面仍不知道這名珀韻離職員工是被誰感染。

越南珀韻電子有限公司是台資企業，總部位於台灣新北市，主要從事音圈、音膜、音規、磁規生產開發。越南珀韻電子有限公司在海陽省共有2廠區，分別位於至靈市（Chi Linh）、金城縣（Kim Thanh），個案1552是至靈市廠區員工。

有關人士表示，珀韻27日接獲越南當局通報後，就已經自行展開消毒，並禁止2個廠區的人員互相往來，當局今天中午進一步要求至靈廠人員不能進出。

珀韻至靈廠的越籍員工說，至靈廠共有2300多名員工，自全球疫情爆發後，公司就要求員工上班都要戴口罩、量體溫、消毒，吃飯時也會用隔離板擋住，避免飛沫。

截至目前，越南共有1635例確診病例，其中167人尚未痊癒。