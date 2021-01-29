京滬高鐵近4成車次春運期間停駛　民航運輸約3900萬人次

▲京滬高鐵春運期間近4成車次停運。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今年春運受新冠肺炎疫情及返鄉政策影響，人流不若往年。鐵路運輸方面，以進京及出京列車影響最大，京滬高鐵雙向列車近4成停運，航空運輸則預估如去年一般，約在3900萬人次。陸媒報導，消息人士指出，京津冀及東北地區疫情較南方更加複雜，列車停運在北方地區尤其明顯，主要原因是客流不足。

▲大陸春運期間鐵路運輸並未出現往年排隊搶票情景。（圖／路透社）

《中國經營報》報導，北京到上海2月1日共39趟高鐵列車，其中18班列車停運；至於2月6日北京前往上海共44趟高鐵列車，也有6趟停運，其餘未停運的列車均顯示票源充足。大陸國鐵集團副總經理李文新此前表示，春運節前車票的預售較往年同期下降近6成，預估鐵路春運客流將下調至2.96億人次。

國鐵集團稱，雖然運量比往年有大幅度的下降，但與日常客流量相比，仍增長了數倍。此外，大陸民航局官網指出，受各地各行業提倡無必要不出行和不返鄉政策影響，預計春運期間民航運輸旅客量約3900萬，與去年基本持平。

民航局表示，節前客流相對分散，節後返程較為集中，民航總體客運壓力有所減輕，但在部分熱點航線運力仍將較為緊張。

▲工作人員利用列車出班空擋進行消毒 。（圖／翻攝 中新網）

據了解，大陸2021年春運將1月28日開始，3月8日結束，共計40天。大陸國家發改委、交通運輸部、公安部等11部門發佈的《關於做好2021年春運工作和加強春運疫情防控的意見》指出，2021年春運人口流動規模將低於常年，客流量存在較強不確定性「，高鐵、民航出行比例進一步提高，小客車出行偏好明顯增加。」