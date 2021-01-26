早餐店荷包蛋「點半熟貴3倍」　老闆扯1理由！網怒：想錢想瘋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前打電話訂早餐，並表示荷包蛋要半熟，怎料到店取餐時，赫然發現蛋的價錢貴3倍，而店家的解釋更讓她傻眼。對此，網友們也一面倒覺得母湯，直呼「第一次聽到」、「哪有這種事」。

網友在爆怨公社無奈表示，「有人吃過早餐店加的荷包蛋，從10元變成30元的嗎？就因為說了蛋要半熟，然後就貴了3倍！而店家說這是客製化。」

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原po解釋道，當初老婆是用電話訂餐，在要求蛋半熟時，並不知道要加錢，如果店家有先告知，當然會選擇正常蛋或者不購買。

他直言，「有人說餐飲業不是白做工這個我同意，本身之前也是餐飲業，但我覺得想要避免這種麻煩餐點，需要先跟顧客說清楚，或在菜單上面註明，而不是購買去取餐時，才知道有特別價格，因為這會讓顧客有種被敲詐的感覺，如何取得平衡點，讓店家和顧客都可以接受才是重點。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，大部分網友都認同原po看法，也不禁吐槽「我就算吃鐵板燒，蛋也才10元」、「沒先說清楚的加價，我都一概不接受」、「沒有下次了」、「常理來說，荷包蛋不是本來就是半熟的嗎」、「可能生意太好在挑客人了」、「他是故意的，因為早餐店趕時間，半熟蛋不好煎，讓你不要常點」。

不過也有人持不同看法，「原本就該比較貴，你要求人家客製化服務，多收你費用是合理的」、「我賣早餐的，半熟蛋其實沒有比較省瓦斯，對我來說反而比較傷瓦斯，因為半熟蛋要好吃要邊邊是酥的，中間的蛋白不能沒熟，但是蛋黃不能熟，所以半熟蛋都是轉大火在煎，才能達到這種效果。不過我賣的半熟蛋跟全熟是同一種價格，可能那位老闆的半熟蛋要煎壞好幾顆才會成功吧」。

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