　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「懂得加、私我」　QQ自習室藏春色緊急關閉深夜留言功能

▲QQ線上自習室評論區出現色情引流的「暗語」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲QQ線上自習室評論區出現色情引流的「暗語」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，為避免人群聚集，部分學生透過「線上自習」的方式，與各地網友一同進修、討論課業。不過，騰訊QQ推出的「線上自習室」近期遭外界舉報評論區出現色情引流的「暗語」，「加群」、「懂的加」，甚至有用戶主動問，「有東西嗎？」，底下則有人回應稱，「私我。」

▲QQ線上自習室可利用假帳號發布涉黃廣告。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲QQ線上自習室可利用假帳號發布涉黃廣告。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，疫情期間，社交軟體QQ推出一款可用於「線上自習」的多人直播產品，QQ自習室。進入「QQ自習室」，網友可以分享自己的學習場景，在評論區互動互相加油打氣等。不過，以學生為主要目標群的產品中，近日傳出有用戶傳播淫穢色情內容。

這個線上學習平台內有大量中考、高考、考研為主題的自習室。進入其中一個自習室後可「連麥自習」也可直接「入座自習」，並透過評論區與其他網友交流，系統也會記錄用戶自習的天數與時間。

不過，該平台並未要求實名認證，可隨意利用假身份在聊天室留言，因此，在有大量未成年人使用之際，「找對象找對象」、「有沒有視頻語音聊天的小姐姐艾特我」、「看你們那副飢渴的樣子」等大量與學習無關的廣告或留言充斥聊天室，受到不少網友批評。

▲廣東深圳騰訊總部。（圖／記者魏有德攝）

▲QQ自習室緊急更新規定，遏止黃色廣告流竄。（圖／記者魏有德攝）

對此，QQ「自習室」緊急更新規定，「為了讓大家身處更加專注的環境中，已默認各位自習者處於無法被添加好友的狀態，並暫時關閉深夜自習室（23：00-8：00）評論功能。」此外，線上自習室未來將進一步收緊評論尺度標準、提升用戶加好友門檻。

ET快訊
下單2小時火鍋才送到！男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員
嫩妻「肉體付房租」房東秒履約　她認比老公強！失業尪更開心
黃芳彥槍傷亡　胞弟曝疑點：可能「被自殺」
黃芳彥曾收5、60封情書　弟曝「4大金釵」輪流赴美照顧
快訊／高雄3人沼氣中毒受困汙水槽！2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

「懂得加、私我」　QQ自習室藏春色緊急關閉深夜留言功能

三寶阿公闖紅燈！4歲小孫女「拉不住」反被拖走　下秒慘遭撞飛

外送員接訂單！一看備註「奶茶摔渣男臉上」　他竟真的照辦了

35歲妻走不出喪夫之痛！胸悶求醫被診斷「梅毒」　氣到發抖：渣男

一覺醒來變馬年？　福特廣告被罵翻「你是神馬意思」

港澳台同婚有譜　「兩岸同婚」陸委會說：再研議

川普時代結束後的兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

陸《海警法》擾台海？　陸委會：凸顯中共擴張企圖

1傳203人「超級毒王」毀全城！　害14官員下台、40萬人斷糧

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

「懂得加、私我」　QQ自習室藏春色緊急關閉深夜留言功能

三寶阿公闖紅燈！4歲小孫女「拉不住」反被拖走　下秒慘遭撞飛

外送員接訂單！一看備註「奶茶摔渣男臉上」　他竟真的照辦了

35歲妻走不出喪夫之痛！胸悶求醫被診斷「梅毒」　氣到發抖：渣男

一覺醒來變馬年？　福特廣告被罵翻「你是神馬意思」

港澳台同婚有譜　「兩岸同婚」陸委會說：再研議

川普時代結束後的兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

陸《海警法》擾台海？　陸委會：凸顯中共擴張企圖

1傳203人「超級毒王」毀全城！　害14官員下台、40萬人斷糧

賴祥蔚／川普下台後　假新聞仍難解　Al＋大數據能終結假訊息嗎？

女友多吃4片牛肉！他討50元「有吃就要付錢」狠教訓：觀念真糟糕

黃芳彥在美自盡　蘇貞昌：盼家屬能節哀、保重

他胸悶、狂冒汗！3天才送急診險亡…醫曝搶命4關鍵：固定回診≠沒事

秒飛荷蘭！南投隱藏版「鬱金香花海」魔幻綻放　還能賞瀑布、走吊橋

畢爾若喊賣我「湖人勇士都想搶」　沃神曝悲情巫師一哥最新動向

快訊／新北萬金石馬拉松宣布延期至11／21　全額退費

TOYOTA神鴨Yaris微幅漲價2萬元　新年式安全配備再下放

恐怖女情人！刀捅男友還搶手機打給對方嗆聲「要讓他死」

追病毒源頭！世衛小組今起武漢考察　將訪實驗室海鮮市場

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

進口恐怖貓糧爆毒死貓！全系列下架

「奶茶摔渣男臉上」　外送員照辦了

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

1傳203人超級毒王毀全城！害14官員下台、40萬人斷糧

外星人文字？湖南驚見17億年前「天書」

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

未來兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

習近平穿售價2.8萬羽絨衣！服裝公司股價猛漲10%

福特廣告「牛年變馬年」被罵翻

更多熱門

相關新聞

酒店送錢！中山分局包庇色情行之有年

酒店送錢！中山分局包庇色情行之有年

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，發現酒店業者長期透過店內少爺、司機擔任白手套，按月送錢給管區警方，檢警調19日發動第7波搜索，鎖定酒店林姓店長、送錢的于姓少爺約談到案，2人晚間陸續移送檢察官複訊，釐清這起行之有年的貪瀆案情。

QQ遭爆自動讀取瀏覽器記錄 騰訊致歉：數據不會上傳雲端儲存

QQ遭爆自動讀取瀏覽器記錄 騰訊致歉：數據不會上傳雲端儲存

跟風恐嚇小燈泡媽：還2個可以砍「拿去做燈籠」

跟風恐嚇小燈泡媽：還2個可以砍「拿去做燈籠」

中山分局貪污案　3警涉包庇酒店聲押

中山分局貪污案　3警涉包庇酒店聲押

老爸FB突喊美女！真相笑噴網

老爸FB突喊美女！真相笑噴網

關鍵字：

自習室QQ線上自習留言色情

讀者迴響

熱門新聞

陸網「感謝博恩」：立功了！

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

快訊／黃芳彥死因「持槍自盡」　南加州橙縣法醫證實

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

黃芳彥「舉槍自盡」前最後身影曝　當地交友狀況揭曉

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

蒼井空自曝曾被遭知名大咖撿屍

被亡夫傳染梅毒！35歲人妻瞬間走出悲傷：渣男

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面