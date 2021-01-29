「懂得加、私我」　QQ自習室藏春色緊急關閉深夜留言功能

▲QQ線上自習室評論區出現色情引流的「暗語」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，為避免人群聚集，部分學生透過「線上自習」的方式，與各地網友一同進修、討論課業。不過，騰訊QQ推出的「線上自習室」近期遭外界舉報評論區出現色情引流的「暗語」，「加群」、「懂的加」，甚至有用戶主動問，「有東西嗎？」，底下則有人回應稱，「私我。」

▲QQ線上自習室可利用假帳號發布涉黃廣告。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，疫情期間，社交軟體QQ推出一款可用於「線上自習」的多人直播產品，QQ自習室。進入「QQ自習室」，網友可以分享自己的學習場景，在評論區互動互相加油打氣等。不過，以學生為主要目標群的產品中，近日傳出有用戶傳播淫穢色情內容。

這個線上學習平台內有大量中考、高考、考研為主題的自習室。進入其中一個自習室後可「連麥自習」也可直接「入座自習」，並透過評論區與其他網友交流，系統也會記錄用戶自習的天數與時間。

不過，該平台並未要求實名認證，可隨意利用假身份在聊天室留言，因此，在有大量未成年人使用之際，「找對象找對象」、「有沒有視頻語音聊天的小姐姐艾特我」、「看你們那副飢渴的樣子」等大量與學習無關的廣告或留言充斥聊天室，受到不少網友批評。

▲QQ自習室緊急更新規定，遏止黃色廣告流竄。（圖／記者魏有德攝）

對此，QQ「自習室」緊急更新規定，「為了讓大家身處更加專注的環境中，已默認各位自習者處於無法被添加好友的狀態，並暫時關閉深夜自習室（23：00-8：00）評論功能。」此外，線上自習室未來將進一步收緊評論尺度標準、提升用戶加好友門檻。