QQ遭爆自動讀取瀏覽器記錄　騰訊致歉：數據不會上傳雲端儲存

▲騰訊QQ被爆料會自動讀取瀏覽器歷史紀錄。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸某論壇有網友17日爆料，社群軟體QQ會讀取大部分瀏覽器的歷史記錄，用途不明，引起軒然大波，甚至有網友稱，「企鵝也就仗著用戶多橫行霸道了，還能咋辦？」對此，騰訊透過官方帳號道歉，並表示，讀取的數據用於客戶端中判斷是否惡意登錄，不會上傳雲端及儲存，「目前已更換技術，解決風險問題。」

▲網友實測，後台顯示QQ在10分鐘內讀取本機電腦瀏覽器的數據。（圖／翻攝澎湃新聞）

騰訊QQ是大陸年輕人使用最普及的通訊及社群軟體，全球使用人口超過6億。有網友指出，一般人打開電腦，習慣性登錄QQ後，只要10分鐘，包括Chrome、Edge、360、獵豹等瀏覽器記錄便全被讀取。

▲廣東深圳騰訊總部裡的大數據演示區。（圖／記者魏有德攝）

網友實測，QQ會試圖讀取電腦中所有的谷歌瀏覽器的歷史記錄並提取連結；也有網友認為，QQ確實讀取了URL記錄，但在讀取歷史記錄和刪除臨時文件中間，並沒有上傳雲端之類的操作，不能判定騰訊的目的是讀取用戶隱私，但未通知用戶便讀取瀏覽器的行為，顯然也無法解釋。

▲騰訊QQ強調，相關數據不會上傳雲端儲存。（圖／記者魏有德攝）

對此，騰訊QQ透過官方帳號表示，QQ安全團隊發現PC端存在讀取瀏覽器歷史用以判斷用戶登錄安全風險的情況，讀取的數據用於在本地客戶端中判斷是否惡意登錄，「所有相關數據不會上傳至雲端，不會儲存，也不會用於任何其他用途。」

騰訊QQ指出，該操作為歷史上線的一個對抗惡意登錄的技術解決方案，「對本次事件深表歉意，目前已更換檢測惡意和異常請求的技術邏輯，去解決上述安全風險問題，並發布全新的PC QQ版本。」