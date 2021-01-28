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第五區養護工程處＋嘉義區監理所　規劃嘉縣春節交通疏運

▲春節疏運計畫說明。（圖／記者翁伊森攝）

▲春節疏運計畫說明。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年春節連續假期自2月10日起至2月16日共7天，方便國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。

▲春節疏運計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼春節交通相關疏導計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

公路總局第五區養護工程處表示，連假期間「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」可能出現車多情形，建議民眾規劃搭乘大眾運輸，以提昇旅遊品質。台18線中埔-頂六路段常因旅客下山時段集中及國道匝道儀控管制，造成車多回堵，建議下山後繼續北上的民眾行駛替代道路轉往國道3號竹崎交流道、南下車輛則行駛原路線至中埔交流道。

▲春節疏運計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府及阿里山風景區管理處將於春節期間（2/13-2/15 8-17時）針對石棹往奮起湖（169線）進行小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.4K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；請民眾行經該路段時，遵守現場管制小心慢行，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘接駁專車前往奮起湖。

▲春節疏運計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

為維持道路通暢，春節期間原則停止施工，現有阿里山地區「台18線明隧道修復工程」工區將於春節連續假期前調整交通管制方式，屆時再請注意五工處公告訊息，亦請民眾行經該路段時遵守現場管制減速慢行、小心駕駛。

▲春節疏運計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

台61線目前規劃為國道新竹-台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點如口湖、鰲鼓、東石、布袋、北門、七股等地，並可連接台78、台82及台84等快速公路，建議民眾可於假期間返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。做好行前規劃，多搭乘大眾運輸。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，公路總局推出搭乘公共運輸多項優惠指施：國道客運90條路線票價約85折優惠、孝親專案(65歲以上民眾，110年2月8~11日北上、2月12~14日南下，享原票價25折優惠)、北花線來回票400元、東部春遊加碼優惠(2月13~15日，購買東部台灣好行超值套票或當地住宿證明，享北宜、北花、高東線4人同行1人免費，回程再抵退200元)、台灣好行43條路線使用電子票證半價優惠、搭乘高鐵台鐵國道客運轉乘在地客運，東部地區持電子票證在公路客運或市區客運間轉乘，享一段票或基本里程免費、宜花東持公路客運票證向指定業者租車享租車優惠，回程搭國道客運持汽車租車單折200元(機車折100元)，歡迎民眾多多運用公共運輸工具返鄉及出遊，既能享受多項優惠措施，更可紓解國道及地方交通壅塞。　

嘉義區監理所推薦宮廟祈福客運路線；新港奉天宮、朴子配天宮、北港武德宮(五路財神廟)、北港朝天宮南鯤鯓代天府，歡迎民眾下載搭「iBus公路客運APP」，可至APP Store、Google Play免費下載，查詢路線站位、班次票價、到站時間都很方便。

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