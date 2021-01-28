把握「APPLE DAY」快閃11.5%高回饋　AirPods2再祭1元價搶到開心過年

▲東森購物網「APPLE旗艦館」推出APPLE DAY優惠快閃活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

領了年終，想換新手機、新筆電來犒賞辛苦的自己，現在改當果粉買iPhone、MacBook Air有快閃優惠，東森購物網「APPLE旗艦館」限時推出APPLE DAY，搭配指定活動最高享11.5%回饋，例如購買iPhone 12 64G，可獲得最高價值3,075提貨券+刷卡金。蝦皮購物年貨節第三彈活動祭出超殺折扣，1/30、2/1這2天整點更有1元瘋搶商品，其中包括AirPods2，讓果粉開心搶、笑著迎新年。

東森購物網「APPLE旗艦館」於1/28 10:00～18:00推出APPLE DAY優惠快閃，一次付清並登記，消費滿額最高回饋提貨券3%，刷富邦銀行J卡綁定LINE Pay送3% LINE POINTS，共有6%無上限回饋；分期並登記，享1.5%提貨券無上限回饋，使用指定銀行如凱基信用卡，再拿10%刷卡金，換算最高有11.5%。另搭配站上活動，單筆消費滿3,000元再送688全站折價券+東森幣。

▲入手最新款iPhone 12系列，搭配指定活動享最高11.5%回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物表示，以購買iPhone 12 64G為例，原價26,900元，網路優惠價25,777元，於APPLE DAY下單，一次付清並搭配指定活動登記，將有機會獲得最高價值2,235提貨券+ LINE POINTS，分期則可享最高價值3,075提貨券+刷卡金。另外，活動期間於全通路消費，還可參加站上21週年狂歡慶活動抽奢華國旅，除了天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊。

把握年節最後一波商機，蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」除了有多種商品5折起，再祭整點夯品1元瘋搶，1/30 00:00、18:00先推「G-SHOCK八角雙顯紅錶」、「雅漾舒護活泉水噴霧300ml」準時開搶，更不能錯過2/1 00:00的「Hitachi日立8L除濕機」，原價9,900元，搶到省超大，12:00還有明星爆品AirPods2」，想入手的果粉，不妨設鬧鐘提醒自己，拼看看手速搶一波。

▲AirPods 2原價6,490元，2/1 12:00開搶價只要1元。（圖／蝦皮購物提供）