回家好過年！17億人次大遷徙　體溫≥37.3℃「立刻隔離」

▲疫情下的春運。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸2021年春運大幕將正式開啓，以往號稱人類史上最大遷徙，這兩年因疫情產生變化，各地政府憂球「在地過年不返鄉」。據大陸交通運輸部預計，儘管呼籲民眾不要外出移動，預估旅客人流還是高達17億人次。目前，各省防疫非常嚴謹，發現體溫≥37.3℃的旅客，立刻隔離。

據《中國新聞網》報導指出，這次春運從1月28日開始，3月8日結束，共計40天。大陸交通運輸部運輸服務司副司長王繡春介紹，根據疫情發展態勢的售票情況，「 春運期間發送旅客17億人次左右，日均4000萬人次，比2019年下降四成多，比2020年增加一成多。」

▲大陸春節返鄉高鐵是最方便交通工具。（圖／路透社）

此外，據大陸國鐵集團消息，受本土疫情零星散髮和局部聚集疫情交織疊加影響，春運節前車票預售較往年同期下降近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次，同比2020年增長40.6%。

為了避免疫情再度交叉感染，各省實行「就地過年」或「錯峰出行」。其中，北京、上海、江蘇、浙江、河南、安徽、廣東、四川等主要交通輸出入重鎮省份要建立務工人員返鄉返崗運輸需求報告制度。

另外，已經買了車票或機票，決定「就地過年」後，大陸鐵路方面將火車票預售期從30天調整為15天，避免旅客重復購票退票。自1月14日起，旅客因行程改變需退票的，免收退票費的時間期限由原規定的開車前15天以上同比例調整為開車前8天(含當日)以上；7天及以內退票的，仍按48小時以上、48至24小時、24小時以內梯次退票收費規定執行。

▲ 2021大陸春運鐵路、航運人潮明顯減少 。（圖／翻攝 中新網）

機票方面，根據大陸民航局通知，乘機日期在1月28日至2月3日的旅客，自1月27日0時起至航班起飛前可提出退票或改期申請；乘機日期在2月4日至3月8日的旅客，自1月27日0時起至航班起飛前7天可提出退票或改期申請。1月27日0時前已申請退票或改期的旅客，不適用於本政策。

報導指出，所有省份客運場站要及時增加進站通道、安檢通道，加快推動「健康碼」一路通用；售票、值機等環節安排座次時考慮乘客分散就坐；春運一線從業人員應按照相關規定標準，嚴格落實個人防護要求。發現體溫≥37.3℃的旅客，第一時間進行隔離觀察，及時移交地方政府防控部門，配合有關部門做好排查跟蹤監測工作。