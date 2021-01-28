快訊／新北捷運公司董座出缺　新北市副市長吳明機接任

▲新北市副市長吳明機。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北大眾捷運股份有限公司董事長陳建宇29日任期屆滿，新北市副市長吳明機將接任，明天將召開董事會。至於副市長空缺，有待新北市府日後公佈。

吳明機是2018年接任副市長，他曾任經濟部中小企業處長、經濟部工業局局長。工業局體系出身的吳明機，歷練過工業局電子資訊組長、經濟部技術處副處長及處長，了解產業創新研發，也擔任過經建會副主委，對科技、產業及國家總體經濟都有歷練，有助於發展新北產業發展、新創領域突破。