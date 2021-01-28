知名麻辣鍋吃不完想打包遭拒　店家：有知告套餐無法提供打包服務

▲老四川。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

一位民眾前往老四川火鍋店用餐，吃完後想打包卻遭到拒絕，他質疑餐廳作法浪費食物，憤而向媒體投訴。對此，老四川火鍋表示，該民眾選擇的是有價格優惠的套餐，在菜單就上有註明無法提供打包服務，點餐時服務人員也有提醒不能打包，如果民眾有打包需求，可以選擇單點用餐方式。而消保官則提醒，若店家事前就告知客人的話，該契約就成立。

針對民眾投訴打包遭拒一事，老四川火鍋回應，餐廳菜單中有提供2人以上的套餐及單點兩種用餐形式，其中套餐價格比較優惠，但也不提供打包服務，不管是在網路上還是餐廳裡提供的菜單都有註明，而且服務人員在點餐時也會說明，當客人決定要點選套餐時，服務人員也會再三確認並提醒。

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▲老四川套餐不提供打包服務。（圖／蕃薯藤提供）

行政院簡任消保官王德明指出，如果店家事先有告知套餐不得打包，客人也同意並繼續選用套餐內容的話，雙方間的契約就成立，只要這契約沒有違反良俗，政府也不會用強制力去干涉。

至於客人質疑套餐內容吃不完被丟掉有點浪費，老四川則表示，套餐無法提供打包是餐廳開幕以來的規則而且都有明確規定及規定，客人不能想要享有價格優惠，但卻要求享有價格偏高的單點菜單打包服務。