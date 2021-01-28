　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名麻辣鍋吃不完想打包遭拒　店家：有知告套餐無法提供打包服務

▲老四川。（圖／資料照）

▲老四川。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

一位民眾前往老四川火鍋店用餐，吃完後想打包卻遭到拒絕，他質疑餐廳作法浪費食物，憤而向媒體投訴。對此，老四川火鍋表示，該民眾選擇的是有價格優惠的套餐，在菜單就上有註明無法提供打包服務，點餐時服務人員也有提醒不能打包，如果民眾有打包需求，可以選擇單點用餐方式。而消保官則提醒，若店家事前就告知客人的話，該契約就成立。

針對民眾投訴打包遭拒一事，老四川火鍋回應，餐廳菜單中有提供2人以上的套餐及單點兩種用餐形式，其中套餐價格比較優惠，但也不提供打包服務，不管是在網路上還是餐廳裡提供的菜單都有註明，而且服務人員在點餐時也會說明，當客人決定要點選套餐時，服務人員也會再三確認並提醒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老四川套餐不提供打包服務。（圖／蕃薯藤提供）

行政院簡任消保官王德明指出，如果店家事先有告知套餐不得打包，客人也同意並繼續選用套餐內容的話，雙方間的契約就成立，只要這契約沒有違反良俗，政府也不會用強制力去干涉。

至於客人質疑套餐內容吃不完被丟掉有點浪費，老四川則表示，套餐無法提供打包是餐廳開幕以來的規則而且都有明確規定及規定，客人不能想要享有價格優惠，但卻要求享有價格偏高的單點菜單打包服務。

ET快訊
新郎親眼抓包「新娘激吻婚攝」　他不捨10年情照樣結婚
5寶爸小兒子30%燙傷　遭通報兒虐！檢方調查出爐
最新高階警官49人名單出爐！他接掌天下第一分局　六都23分局
與部桃專案病人同病房！18歲女居隔期間逝　檢驗出爐
案889病毒序列比對出爐　與首例染醫相同
部桃事件隔離匡列增至3908人　醫院229人期滿解隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮飛行學院宣布今年再招收18位學員　在美受訓全校「零確診」

「2月運勢最差」3生肖！它最慘恐漏財...過年別亂投資

為部桃加油！　部立彰化醫院醫護接力合唱《手牽手》相挺

春節「雙鐵車廂內」禁止飲食　違者最重罰1萬5千元！

部桃急診後慘變「怪物」！她連跑2家醫院被拒收　保全大吼：走開

與部桃專案病人同病房！18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

新春玩法一次看！這生肖「衝樂園88元」　國旅補6千搭車打5折

部桃「清潔人員爆離職潮」　陳時中證實：有20人離職

外送員送餐恐成防疫漏洞　羅一鈞：已請醫院規劃「特別取餐區」

春節停賣自由座！國道車流恐暴增　高鐵再釋出「近47萬個座位」

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

長榮飛行學院宣布今年再招收18位學員　在美受訓全校「零確診」

「2月運勢最差」3生肖！它最慘恐漏財...過年別亂投資

為部桃加油！　部立彰化醫院醫護接力合唱《手牽手》相挺

春節「雙鐵車廂內」禁止飲食　違者最重罰1萬5千元！

部桃急診後慘變「怪物」！她連跑2家醫院被拒收　保全大吼：走開

與部桃專案病人同病房！18歲女居隔期間逝　檢驗結果出爐

新春玩法一次看！這生肖「衝樂園88元」　國旅補6千搭車打5折

部桃「清潔人員爆離職潮」　陳時中證實：有20人離職

外送員送餐恐成防疫漏洞　羅一鈞：已請醫院規劃「特別取餐區」

春節停賣自由座！國道車流恐暴增　高鐵再釋出「近47萬個座位」

拜登初上任警告中國！別在東亞及東南亞擴張　力挺亞洲盟友

28歲買5房！他存錢從零開始→把房產當副業　親曝秘訣：每天上網

老婦心臟病發…被醫判死　送到火化爐口突「復活」動了！

陳盈駿繳17+5+3　仍不敵周儀翔所屬的北京首鋼

拜登禁用「中國病毒」字眼　賴士葆：蔡政府反其道打臉拜登

泰貴妃恐失寵！泰王秒立「3號嬪妃」為少將　神秘白色軍服照曝光

俄羅斯首位世錦賽110欄金牌藥檢陽性　恐遭禁賽4年無緣東奧

天使不繳豪華稅放棄追求鮑爾　還有與曾旅台洋將有關

巨大水塔也在偷！超狂阿北「騎車打包走」…他目擊奇觀：我真慚愧

長榮飛行學院宣布今年再招收18位學員　在美受訓全校「零確診」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

12萬年終all in包給岳父母　名律師勸：這種老婆要珍惜

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

柯文哲令「破千例停班停課」　陳時中回應

5寶爸打臉「愛心氾濫者」！潔哥開譙皮又懶

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

部桃群聚最新病毒序列比對出爐！

全台第二長姓名　他曬身分證驚呆千人

更多熱門

相關新聞

陪妻吃尾牙狂打包！同桌怒：是餓多久

陪妻吃尾牙狂打包！同桌怒：是餓多久

吃尾牙居然遇到這款同事！一名女子日前參加尾牙，公司允許攜伴參加，沒想到，才剛上第三道菜，一名同事的丈夫竟然直接說「這個包起來」，讓在場的人全看傻，「請問……你們夫妻是餓多久了？」

吃火鍋吵鬧！他不爽喊「1句話」　屁孩秒爆哭

吃火鍋吵鬧！他不爽喊「1句話」　屁孩秒爆哭

鬆獅賴著不走！爸連床帶狗包回家

鬆獅賴著不走！爸連床帶狗包回家

即／火鍋店換瓦斯起火　2女遭毀容式燒傷

即／火鍋店換瓦斯起火　2女遭毀容式燒傷

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

關鍵字：

火鍋店打包

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

陸網「感謝博恩」：立功了！

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面