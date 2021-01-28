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王志鵬：陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲王志鵬表示，巴士海峽是中國潛艦入西太平洋的最佳路徑，美軍未來勢必加強該區壓力。

圖文／中評社

大陸軍機自去年起密集在台灣西南防空識別區進出，前台灣海軍潛艦訓練中心主任、備役上校王志鵬接受中評社訪問分析，中國從近岸、近海、遠海欲突破印太戰略包圍共有3處突破口，其中又以台灣西南邊的巴士海峽最為重要，大陸潛艦可由此出西太平洋，因此這邊是未來美中戰略必爭要地。

王志鵬說，中國大陸作為陸地強權，而美國是海洋霸權，海陸相遇必有一戰，對美國包圍中國的印太戰略而言，無非是第一島鏈、第二島鏈。目前中國大陸已有能力出第一島鏈，因此持續經營戰場，實踐從近岸、近海再到遠海的目標，也是解放軍的既定步驟，因為解放軍真的沒那麼多時間來「擾台」，他們要的是經營南海這塊戰場，假想敵是美軍、而非台灣。

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲王志鵬接受中評社訪問，專業的打開地圖，分析潛艦水下路徑與戰場經營。

王志鵬是台灣海軍軍官學校正期班78年班、三軍大學海軍指揮參謀學院正規班89年班、台灣義守大學管理研究所碩士、台灣中正大學戰略暨國際事務研究所碩士。曾任海軍潛艦戰隊訓練中心中校主任、國防部戰略規劃司戰略研析處中校計畫官、國防部戰略規劃司建軍規劃處上校計畫室督導官。現任中華經略國防知識協會研究員。

王志鵬指出，這三處包括北邊的宮古水道、中段的宜蘭外海水道及南邊的巴士海峽水道。其中宮古水道因美日聯防嚴密，解放軍之前是有嘗試突破的；宜蘭外海亦是美日聯防的“尾端”，該區水下通道過窄容易被發現；而巴士海峽水域深廣，且近大陸位於海南島的潛艦基地亞龍灣港，是最適合解放軍潛艦突破封鎖之處。解放軍機大規模在此處活躍，但看不見的水下經營與戰場恐怕更是精彩，是大家看不到的重點。

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲從海南島潛艦基地經巴士海峽入西太平洋，這是大陸突破美國印太戰略封鎖的最佳途徑。

本月23、24日大陸共28架軍機進入台灣西南防空識別區，包括24日有1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16；24日有2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機、1架運8技偵機。美國國務院發布聲明「敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的壓迫，呼籲和台灣進行有意義的對話」。

台灣西南海域為何這麼熱鬧？王志鵬分析，「巴士海峽」是大陸突破第一島鏈的缺口。過去美日聯防對於巴士海峽是比較鬆散的，而這裡是中國陸權向海權延伸的重要路徑。尤其東沙的地理位置對台灣非常關鍵，東沙位於巴士海峽西側，可隨監視共軍欲從巴士海峽進入西太平洋的一舉一動。尤其美國很希望台灣能強化對東沙的防務，尤其是提升東沙偵蒐能力與水下監測能力，但東沙現在並無“水下聽音陣列”，未來是否由美國提供技術，讓台軍在東沙設置水下聽音，倒是蠻值得關注的。

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲王志鵬說，美國希望台灣增加東沙島的水下偵蒐能力，目的就是要監控大陸潛艦。

王志鵬說，其實還有一個最有效率的方式是由美國直接提供雷達，由台灣跟美國在東沙建立大型的雷達偵測站，一旦這的點被建立起來，無疑對監控大陸是利多，同時會讓共軍覺得“芒刺在前”，東沙未來被奪島的機會也會大增。

王志鵬還說，去年10月高雄飛東沙的立榮航空軍包機曾飛至香港航空情報區時，被要求折返，他推測那是解放軍在演練包圍東沙、或切斷台灣至東沙的運補航道。

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲黃色路徑是運8反潛機24日的飛行路線，其範圍最大、距離最遠，解放軍經營水下戰場意圖明顯。

▲陸經營南海戰場假想敵是美軍非台灣。（圖／中評社提供）

▲王志鵬表示，大陸潛艦突破第一島鏈北有宮古水道、中有宜蘭外海，南有巴士海峽3處。

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