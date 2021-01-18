暴民川粉成員竟然有美軍！　「一個動作」洩漏恐怖目的

▲川粉暴民手搭肩的動作，洩漏了當中的成員有美軍特種部隊。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國華府挺川普遊行一度演變為暴動，造成日前有大批暴民川粉闖入國會山莊，至今川粉與國民兵部隊還在持續對峙當中。政論名嘴李正皓表示，FBI探員重新檢視這些暴民進攻行動，發現一個「小動作」洩漏了當中的成員竟然有美軍！

李正皓在新聞節目《聚焦關鍵》當中表示，FBI探員發現了一個詭異的畫面，有部分成員，在行進時手竟然搭著前一個人的肩膀，一般人看到這個動作，可能只是一個避免落隊的動作。

李正皓分析，但是過去只有經歷過特種部隊的訓練的人，在攻堅時才會出現出現這個動作，首先參與攻堅的人會整隊成一直線，把手搭到前一個人的肩膀，如果要叫前一個人蹲下，不需要講話，只需要按一下肩膀就了解，而且以直線方式行進，可以減少被攻擊目標，第一個人中彈後面的人不會跟著中彈，要救援的話拖走就好。

李正皓強調，在FBI眼裡，這些動作是非常不寒而慄的，這是美軍在攻堅破壞建築物時的標準動作，在川粉進攻國會山莊行動時，也有發現大量接受過軍事訓練的人士，所以這些來自川粉的武裝威脅，很可能不是一般的民兵，而是受過特種訓練的軍隊。

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