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美軍機「險撞」長榮客機　張競：我方曾向美軍要求說明？

▲美軍機13日異常接近長榮航空BR225航班，空層高度相距不足1000呎。（圖／翻攝軍事航空網站Alert 5）

▲美軍機13日異常接近長榮航空BR225航班，空層高度相距不足1000呎。（圖／翻攝軍事航空網站Alert 5）

記者魏有德／台北報導

軍事航空網站《Alert 5》19日貼文指出，美軍機13日異常接近長榮航空BR225航班，空層高度相距不足1000呎，險釀成重大事故。對此，中華戰略學會研究員張競博士臉書文章分析，美機未接受臺北飛管中心管制，因此空層絕對要保持更大區隔，「這兩機確實是接近到危險狀態。」

▲▼ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略研究學會研究員張競博士。（圖／記者任以芳攝）

張競質疑，針對此事件，民航單位是否曾透過外交管道向美軍交涉，請其提出解釋說明？其次是為何不主動發佈新聞稿，反而讓國外航空網站將此曝光，政府到底是要遮掩什麼？

軍事航空網站《Alert 5》依據空中飛航廣播式自動相關監視ADS-B記錄，發現1月13日呼號為PEARL50之美軍KC-135空中加油機，在臺灣南方空域與長榮BR225班機，發生空中危險接近事件，兩機空層相距不足1000呎。

透過臺北區管中心管制人員呼叫美機錄音內容顯示，管制人員呼叫ADS-B識別編號1400，並且位於KABAM管制點附近之不明機，其已干擾臺北飛航情報區內之飛航活動，並要求其轉換通信頻道至127.9MHz與臺北區管中心通聯。

張競認為，美機在臺海周邊活動時，ADS-B所顯示答訊機識別碼經常設定為1400，而依據國際民航組織規範在民航機飛航空層FL290至FL410之間標準空層間隔是2000呎或是600公尺，但若是採取縮減垂直隔離空域作業(RVSM: Reduced Vertical Seperation Minimum)時，才會縮小到1000呎或300公尺，「美機未接受臺北飛管中心管制，因此空層絕對要保持更大區隔，這兩機確實是接近到危險狀態，這倒是沒有任何爭議。」

▲張競在2020年7月便對美軍機在臺灣西南空域活動提出安全性警告。（圖／中華戰略學會研究員張競博士提供）

▲張競在2020年7月便對美軍機在臺灣西南空域活動提出飛安警告。（圖／中華戰略學會研究員張競博士提供）

張競提到，去年7月便預見到美國軍機在此等空域活動，特別是進行加油訓練或是真正實施加油作業，總有一天會產生飛航安全事件，「不幸真是被我說中，但幸好沒有發生傷亡與損失。」

對於美軍機的危險行徑，張競表示，美國軍方在全球經常發生這種空中危險接近之飛航安全狀況，動輒就譏評對方unprofessional （不專業），「仔細聽聽臺北區管中心管制員呼叫內容，從這個事件上來看，美國軍機任務空域選擇與臨場應變，其實也不太professional （專業）。」

張競強調，共機在臺灣海峽南部，我防空識別區西南角多次飛航，該空域各過境國際航線與國內航線極度密集，假若共軍不能妥善管制其戰機飛航空層，遲早也會發生此種情事。

張競呼籲，臺海周邊外籍與共軍機艦海空活動頻繁，但民用航空安全講究專業管控，「希望不要因政治取捨，掩蓋或扭曲真實面貌，更不應姑息任何飛航安全問題。」

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