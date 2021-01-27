▲臺大總字第一號公文書 。（圖／臺灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

創校已近百年的國立臺灣大學，今（27日）在臉書上公布一份「臺大總字第一號公文書」，首份公文原來是1945年12月5日，臺大准請當山直三教授兼作基隆市政府建設研究室諮詢員。但在公文的最後可以看到原本寫著「臺北帝國大學」的字樣被改為「國立臺北大學」，真正原因也因此跟著曝光。

經臺大檔案館解釋，戰後政府接收原本日治時期的臺北帝國大學，因當時物資貧困，就沿用帝大的便簽，再以手工增刪文字。加上戰後百廢待舉，學校的正式名稱也未完全確定，訊息紊亂，故接收後約有一個月的時間都是寫著「國立臺北大學」，直到正式定名為國立臺灣大學。從這份難得的檔案中，竟也挖掘出這段鮮為人知的歷史，窺知學校草創初期的狀況。

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▲臺大舉辦「洛鴻恭年1945~1951年臺灣大學線上檔案特展。（圖／臺灣大學提供）

臺大檔案館目前正舉辦「『洛鴻恭年』1945~1951年臺灣大學線上檔案特展」，讓大家了解臺大最動盪的一段校史。臺大檔案館表示，檔案是歷史文化的珍貴紀錄，透過檔案的呈現，回溯記憶的碎片，探究歷史的軌跡，重新梳理變動的真相，讓檔案的保存更具有時代意義。