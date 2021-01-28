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【廣編】周興哲+卡廸那四重脆跨界合作！變身組團瘋搖滾　4放你的想像

▲▼周興哲,卡廸那,聯華食品,寵粉,四重脆。（圖／聯華卡迪那提供）

▲本身就愛吃零食的周興哲笑稱，「平常創作寫歌時喜歡靠吃零食紓壓，尤其是缺乏靈感時，吃零食能夠療癒心靈，幫自己找回滿滿的創作能量。」

圖、文／聯華卡迪那提供

看中周興哲的超夯人氣，聯華食品旗下品牌「卡廸那四重脆」近日公布創作歌手周興哲成為年度品牌代言人，並邀請周興哲親自為卡廸那四重脆改編「搖滾版廣告主題曲」，拍攝現場周興哲更一人變身四人搖滾Band，以多種樂器配合的搖滾曲風做為亮點，表現出卡廸那四重脆「4放你的想像」的精神，也讓粉絲們一次看到「四種風格的周興哲」。

卡廸那四重脆自推出以來，主打獨特四層中空立體造型，與「一層」不變的零食做出區隔，不斷帶給消費者驚喜，2021年邀請周興哲成為年度品牌代言人，為品牌帶來全新面貌，也透過新的廣告片帶給大家不一樣的周興哲。此外，卡廸那四重脆更是加碼粉絲福利，與周興哲共同策畫「4放你的想像粉絲見面會」，凡參加卡廸那四重脆抽獎活動，就有機會親臨現場與周興哲一起4放想像，一同放4狂歡！

為歡慶周興哲成為年度代言人，卡廸那四重脆隆重推出「周興哲搖滾包」，兩種口味(烤玉米、經典海鹽)共四款包裝，預計在2月底陸續上市。寵粉的周興哲為了跟粉絲有更多互動，特別設計了「3D浮空投影專屬演唱會」， 只要透過手機3D浮空投影，周興哲的3D立體影像就現身在你眼前，3月中只要在指定通路購買卡廸那四重脆就可獲得「3D浮空投影金字塔」，與周興哲一起4放想像！

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