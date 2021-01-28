夜市小金魚「養45年」…要雙手才抱得動！　網驚：進化成暴鯉龍啦

記者張方瑀／編譯

一般人對於夜市撈魚的印象都是，將一隻小小的金魚放在透明塑膠袋內，帶回家放在小魚缸照顧，但過不了多久魚就會死亡。但美國一名男子卻將夜市撈回來的小金魚，養在庭園池塘裡超過40年，近日死亡後撈起，還需要用雙手奮力抱住，可說是金魚界的「暴鯉龍」。

▲艾文斯抱著養了45年的「小金魚」。（圖／翻攝自Reddit）



來自英國德文郡（Devon）的艾文斯（Tom Evans）日前在網路論壇Reddit貼了2張照片，照片中的他抱著一隻異常巨大的金魚，原來這隻名叫Goldie的金魚竟已活了45年。艾文斯表示，Goldie是他叔叔在1960年代的一個市集上獲得，之後就一直將牠養在家中，直到叔叔1990年代末去世。

▲Goldie幾乎長得跟冰桶一樣大。（圖／翻攝自Reddit）



艾文斯說，Goldie幾乎是陪伴他一起成長，前陣子有感覺到牠身體不適，一直沉在花園池塘底部，原本想將牠撈起，「結果牠的眼睛似乎在說，你敢動我嗎？」近日Goldie過世後，他們才將牠從池塘撈起來，結果Goldie比他們想到還要巨大，需要用雙手奮力抱起，還差點無法放進冰桶中。

艾文斯一家準備將Goldie做成標本，讓牠繼續陪著全家人。網友看到照片後也紛紛讚嘆表示，「這是進化成暴鯉龍了吧」、「是阿嬤養的金魚嗎？」不過也有網友表示，這應該不是普通金魚，而是亞洲非常流行的錦鯉，所以才會比一般魚更長壽。

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