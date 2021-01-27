「關心、擔憂」香港疫情！　習近平肯定林鄭月娥1年來盡責的表現

▲香港新增73例新冠肺炎確診者，其中有69例為本土個案。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

香港第四波新冠疫情燒不完，大陸國家主席習近平今（27）日透過視訊對此指出，他很關心、很擔憂，並指出中央全力支持香港抗擊疫情。另外，他更大讚林鄭月娥努力讓香港重回正軌，並強調須始終堅持「愛國者治港」，才能實現長治久安。

習近平27日下午在北京以視訊方式，聽取了香港特首林鄭月娥2020年度的述職報告時表示，前一段時間，香港爆發第4波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾，「我很關心、很擔憂」。

習近平說，這一年以來，林鄭月娥和港府沉著應對「修例風波（反送中）」、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，已取得一定成效；特別是在香港國安法頒布後，你在涉及國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神，中央對你和港府的表現是充分肯定的。

▲習近平 。（圖／路透，下同）



「香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理，那就是要確保『一國兩制』實踐行穩致遠，必須始終堅持『愛國者治港』。」習近平強調，只有做到「愛國者治港」，中央對港府的全面管治權才能得到有效落實，憲法和基本法確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安，並為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

林鄭月娥對此表示，衷心感謝中央對香港的關心和支持，並將帶領特別行政區管治團隊竭盡所能，加倍努力地工作，無畏無懼地克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。

另外，習近平在聽取澳門特首賀一誠述職時指出，澳門迄今已連續超過300天沒有本土病例，贏得了澳門市民和各有關方面高度讚譽，在防疫方面，中央是充分肯定的。

►簡約文青風、增添居家質感