線上直播擲筊！白沙屯媽祖北港進香時程出爐　4月11日深夜出發

▲白沙屯媽祖2021進香時程出爐。（圖／翻攝臉書「白沙屯拱天宮」）

記者陳韻如／苗栗報導

2021年白沙屯拱天宮媽祖進香活動即將展開，27日下午由值年爐主擲筊決定2021年前往北港媽祖進香時程，而稍早結果出爐，將於4月11日晚間11時15登轎、11時40分出發，展開為期將近10天的進香活動。

文化部列為無形資產的白沙屯媽祖進香活動，但沒想到2020年受到疫情影響，一路延後到7月5日才展開，而當時儘管天氣炎熱，卻仍像往年一樣，吸引大批信眾前往朝聖。

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不過，今年疫情仍未趨緩，拱天宮對此也祭出相關管制，拱天宮總幹事陳春發表示，配合中央流行疫情指揮中心指示，27日擲筊儀式改採線上直播方式，也籲請信眾在家觀看廟方直播，以減少群聚現象產生。

稍早擲筊結果出爐，拱天宮2021年南下進香的相關時程為，4月8日晚間11時30分放頭旗；4月11日晚上23時15分登轎；4月11日晚上23時40分出發；4月16日抵達北港；4月16日晚上23時00分進火；4月19日下午2點45分回宮；4月29日晚上23時00分開爐。

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