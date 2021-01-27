接恐怖風聲「一定要給他死」！　館長懸賞3千萬：幫我復仇就給你

▲館長接到恐怖風聲，新北市警察局長黃宗仁得知，親自夜訪館長，警方一定全力查緝所有暴力行為。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者陳以昇／新北報導

館長陳之漢25日直播時表示，日前又接到風聲，指稱又有黑道放話上次殺不死他，一定要再給他死，怒批「台灣沒有法治了嗎？」，更說要是自己被殺害，提供3000萬替他報仇，新上任的新北市警察局長黃宗仁得知，親自夜訪館長，警方一定全力查緝所有暴力行為。

2020年8月間，館長陳之漢在林口區開設的健身房門口，遭人開槍射殺，當時槍手拿槍向警方投案，但背後唆使的藏鏡人還不明時，館長25日在直播中表示，又接到江湖風聲，表示上次沒殺死他，一定要給他死，館長怒批「台灣沒法治了嗎？」

館長還進一步說，假使哪天黑道再次對他行兇，而不幸身亡，將提供3000萬元賞金，給替他報仇的人，更保證絕對收得到錢。新上任的新北市警局局長黃宗仁得知，26日凌晨夜訪館長，除了要他放心，更表示警方已經配合檢方出動2波掃蕩，將會全力遏止並追緝暴力行為。

對此，新北市政府警察局刑大大隊長黃壬聰表示，針對不法幫派活動的情資，警局將會深入查證來雲及真實性，並全力偵辦。黃壬聰重申，絕不容許黑道幫派在新北市轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及追查幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送。

另外，黃壬聰也表示，新北市政府警察局對幫派分子態度為絕對的零容忍，未來也將秉持向黑道宣戰的態度，以除惡務盡的精神，來檢肅、消滅不法幫派，保障市民安居樂業。