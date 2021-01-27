初二回娘家「包12萬給岳父母」！人夫一聽怒了　新婚妻：豬腦袋

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近和新婚老公提議，希望初二回娘家時，先生能包12萬紅包給爸媽，以表一番孝心，為此雙方起了爭執，這讓她不解又委屈，認為明明是替對方著想，隊友卻不懂得變通。

女網友在「靠北老公2.0」發文說出心裡話，「今年是結婚後的第一次過年，照習俗初二回娘家，我希望你回去特別有面子，才會說給我爸媽的紅包要每人6萬。」

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她表示，老公12月份薪水加上年終，剛好有12萬多，「明明有能力包還斤斤計較，為你好為你著想，卻為了紅包錢跟我吵架，這是幫你做面子、讓你走路有風。她們是我爸媽同時也是你岳父岳母，包多一點是孝心的表現，豬腦袋就是硬到不知變通。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

抱怨文引來大票網友朝聖，紛紛傻眼吐槽「再這樣下去走路都跛腳了，電影看太多喔」、「我看到了什麼」、「又是一個白眼娘」、「包完全家喝西北風」、「今年最誇張」、「是走路有風還是窮到發瘋」、「走路有風...是在拍鬼片膩」。

另外，也有人中肯回應，「這要看能力條件，生活一定有其它支出，總要留些錢給自己跟家庭，面子並不能吃啊，而且男方也須包給自己父母吧」、「薪水加年終12萬多，包給妳爸媽共12萬，然後你們自己喝西北風？那個月不用基本開銷？是不是12萬多的那個多，是要包給妳當紅包」、「為什麼要用錢衡量是否有面子，平常多回家看父母才是重要的吧」。

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