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吃鐵板燒重複說2字　他被隔壁客人一問沉默了：我很奇怪嗎？

▲▼鐵板燒,炒麵,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲有網友認為，「跟服務生說一聲謝謝，雙方都愉快啊。」（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友表示，去吃一家知名鐵板燒，結果一個舉動被隔壁的男顧客開口詢問，因此他想問大家，「是我很奇怪嗎？」對此，許多網友都認同原PO的舉動，「禮多人不怪！」

當事人25日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，服務人員很親切，送餐點、補飲料、送紙巾等等，「每來一次，我都會說聲『謝謝』」，結果被隔壁顧客問，「你為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？」

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原PO回，「我知道他們有收服務費啊！但是我想這是一種禮貌，而且這聲謝謝應該可以讓服務人員心情更好。」隔壁先生說，「既然收了服務費，那服務就是應該的啊！為什麼要管服務人員開不開心？」

▼許多人都說會和服務生說謝謝。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼麵包店,服務生,餐廳,店員,員工。（圖／pixabay）

原PO後來就微笑不回應隔壁客人的問題，他想問網友「是我很奇怪嗎？」有網友留言，「不奇怪，我也會說謝謝耶，原來還有人把服務當應該的」；原PO回，「的確很多人認為應該的，小弟自己就是餐飲業。」

對此，許多人紛紛留言，「我也是會很習慣說謝謝，不管任何時候都是，這是禮貌兼教養」、「這是禮貌吧，跟有沒有收服務費有什麼關係」、「禮多人不怪」、「跟服務生說一聲謝謝，雙方都愉快啊。」

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