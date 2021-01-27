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淚崩照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：聲線稚嫩卻無比堅毅

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院累積15人染疫，不少第一線醫護人員因此與家人分離，承受巨大壓力。部桃醫護接力合唱2003年抗SARS歌曲《手牽手》，讓不少網友看了掉淚直呼，「當年的SARS是台灣人永遠的痛，而如今的部桃將會是我們永遠的驕傲。」

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▲▼部桃醫護合唱《手牽手》。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書

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全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▼部桃醫護合唱《手牽手》。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

部桃26日在臉書發布這支5分鐘的《手牽手》MV寫道，「年輕的護理師們，SARS只是她們聽前輩們的故事，無法想像。但，當年的故事正發生在這群年輕女孩的身上。有人被隔離，有人留守醫院。在她們年輕的臉龐沒有恐懼，只有希望。為什麼不怕？因為有明確的方向！稚嫩的聲線接力唱出『手牽手-抗SARS之歌』。」

影片中只見部桃醫護接力唱《手牽手》，有人還戴著N95口罩，此外，副院長王偉傑也獻聲，另包括位於桃園的長庚及聯新醫院護理人員也共襄盛舉。影片中也可見醫護全副武裝，穿防護衣、戴口罩、護目鏡、手套堅守崗位，還有人因巨大壓力忍不住哭了。

對此，許多網友感動留言，「真的很很催淚」、「謝謝部桃，謝謝年輕的妳們為台灣頂住這一年。當年的SARS是台灣人永遠的痛，而如今的部桃將會是我們永遠的驕傲」、「我是桃園人，辛苦你們了，部桃加油，全台醫護加油」、「辛苦一整年，這一波委屈了，加油」、「好催淚...稚嫩的聲線，有著無比的堅毅與溫柔，部桃加油。」

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▲▼部桃醫護承受巨大壓力，忍不住哭了。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▲▼部桃醫護全副武裝堅守崗位。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

全副武裝照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：稚嫩聲線無比堅毅。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

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