　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

趕除夕出關！今明返台高峰上看5萬人　居檢累積近52萬人

記者黃翊婷／綜合報導

台灣自今年元旦起禁止非本國籍人士入境、外籍人士轉機，加上農曆新年將至，大批台商想返家團聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估，今明（27、28日）將達到高峰期。由於目前全台累計居檢人數約52萬人，陳時中表示，在沒有特別的情況下，秋冬專案、邊境管控大概會繼續延續下去。

▲距離農曆春節僅剩約20天，據移民署統計，桃園國際機場22日入境旅客人數達4300人，圖為入境旅客在海關前通過檢疫。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲機場今明兩天可能會湧入大量入境人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

距離農曆新年只剩下大約兩週，大批台商趕著返鄕與家人團聚，考量到返台後有14天居家檢疫期，為了順利在除夕夜出關，至少得在27日入境才趕得上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中表示，前兩週進來2000多人左右，這幾天分別有4300人、4900人，再來3900人、3200人，27日前預估每天都會有3、4000人入境，7天大概會進來2萬1000人，並在27、28日達到居家檢疫人數高峰，大概在5萬人上下。

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲返台過年要先做完14天居家檢疫。

而根據《自由時報》報導，目前全台居家檢疫人數將近52萬人，自1月20日起空港、海港入境人數大增，每日至少5、6000人，行政院高層26日指示增加500間集中檢疫所，達到4500間，現階段則已經使用2290間；防疫旅館方面，也從原本的1萬6187間增加至2萬698間，使用率已達到73.2％，未來可能還會持續增加。

至於所謂的「鎖國禁令」，指揮中心去年12月30日宣布，自今年元旦起，禁止非本國籍人士入境、外籍人士轉機，預計先實施一個月做滾動式檢討。但各國疫情至今仍十分嚴峻，全球確診已突破1億例，是否會針對邊境鬆綁，陳時中表示，在沒有特別情況下，包括秋冬專案，大概還會繼續再延續，畢竟疫情變化快速，現在必須提高警覺，之後說不定會進行中間修改，只能做時程、做檢討，所以隨時可能改變。

ET快訊
Keanna經紀人改口道歉「把妳像爛泥般踩」　她心寒回應了
搭高鐵「隔壁坐帥哥」特務女偷拍送閨蜜　1張照讓4千人驚呆
部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離
快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離招待

快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

趕除夕出關！今明返台高峰上看5萬人　居檢累積近52萬人

PLG超胸女球迷IG曝光　畫面因她定格4秒！已是2寶辣人妻

淚崩照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：聲線稚嫩卻無比堅毅

控唐吉訶德賣過期1天蛋糕　台北男吃光才發現：太誇張

部桃6族群恐成「防火牆破口」　專家爆：這群人幾乎抓不到

今有雨！準強冷氣團周四襲「溼→乾」探9度　唯一有望飄雪高山曝

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

部桃案838恐成「超級傳播者」　關鍵日曝！商店員工自爆近距離招待

快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

趕除夕出關！今明返台高峰上看5萬人　居檢累積近52萬人

PLG超胸女球迷IG曝光　畫面因她定格4秒！已是2寶辣人妻

淚崩照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網哭：聲線稚嫩卻無比堅毅

控唐吉訶德賣過期1天蛋糕　台北男吃光才發現：太誇張

部桃6族群恐成「防火牆破口」　專家爆：這群人幾乎抓不到

今有雨！準強冷氣團周四襲「溼→乾」探9度　唯一有望飄雪高山曝

北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字

《全面啟動》艾略特佩吉宣布離婚！　終結3年婚…曝去年就分居

席林獲最高票仍進不了名人堂！　連9年叩關失敗不想再選了

24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

花蓮富里稻草藝術季2/4登場！！6米大猩猩　還有超Ｑ龍貓公車站

母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

「飆風玫瑰」羅斯離開汽車城？　快艇、尼克積極報價

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

簽賭教父陳盈助被抄家！角頭不爽陷害內幕曝　身家竟是隱形首富

瘋電影／我在時間盡頭等你　用我的壽命成全妳的夢想

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

生活熱門新聞

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

逮到丈夫出軌　醫師娘見學弟崩潰

部桃感染成「超級傳播事件」　慘釀6破口淪全院封鎖

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

護理師PO文訴苦秒被「關心」！護師工會：部桃下封口令

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

桃園新人賠22萬反悔　餐廳改做愛心便當

還有寒流？　彭啟明曝「過年天氣」：大家可以準備一下

更多熱門

相關新聞

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

全球新冠肺炎確診人數已突破1億人，死亡人數則超過214萬人，其中台灣確診病例為890例，7人死亡。英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授馬丁麥克（Martin McKee）則在紀錄片中提到，面對這場「戰疫」，台灣至少準備了20年。

淚崩照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網聽到哭

淚崩照曝！部桃醫護合唱《手牽手》　網聽到哭

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面