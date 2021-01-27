趕除夕出關！今明返台高峰上看5萬人　居檢累積近52萬人

記者黃翊婷／綜合報導

台灣自今年元旦起禁止非本國籍人士入境、外籍人士轉機，加上農曆新年將至，大批台商想返家團聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估，今明（27、28日）將達到高峰期。由於目前全台累計居檢人數約52萬人，陳時中表示，在沒有特別的情況下，秋冬專案、邊境管控大概會繼續延續下去。

▲機場今明兩天可能會湧入大量入境人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

距離農曆新年只剩下大約兩週，大批台商趕著返鄕與家人團聚，考量到返台後有14天居家檢疫期，為了順利在除夕夜出關，至少得在27日入境才趕得上。

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指揮官陳時中表示，前兩週進來2000多人左右，這幾天分別有4300人、4900人，再來3900人、3200人，27日前預估每天都會有3、4000人入境，7天大概會進來2萬1000人，並在27、28日達到居家檢疫人數高峰，大概在5萬人上下。

▲返台過年要先做完14天居家檢疫。

而根據《自由時報》報導，目前全台居家檢疫人數將近52萬人，自1月20日起空港、海港入境人數大增，每日至少5、6000人，行政院高層26日指示增加500間集中檢疫所，達到4500間，現階段則已經使用2290間；防疫旅館方面，也從原本的1萬6187間增加至2萬698間，使用率已達到73.2％，未來可能還會持續增加。

至於所謂的「鎖國禁令」，指揮中心去年12月30日宣布，自今年元旦起，禁止非本國籍人士入境、外籍人士轉機，預計先實施一個月做滾動式檢討。但各國疫情至今仍十分嚴峻，全球確診已突破1億例，是否會針對邊境鬆綁，陳時中表示，在沒有特別情況下，包括秋冬專案，大概還會繼續再延續，畢竟疫情變化快速，現在必須提高警覺，之後說不定會進行中間修改，只能做時程、做檢討，所以隨時可能改變。