母哭道歉「後悔讓妳讀護理」　她184字勇敢告白：媽媽我從沒想逃

▲部立桃園醫護人員堅守崗位。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名護理師發表184字的心聲，「媽媽，我很勇敢，這一年我從來都沒有想過要逃跑、退縮」，獲得超過5.7萬名網友按讚。許多人淚喊，「因為有妳，台灣更好」、「辛苦了，醫護人員們。」

當事人25日在「爆怨公社」臉書社團說，「我要抱怨自己很不孝，現在新冠肺炎疫情嚴峻，身為第一線護理師的我，決定能不回老家就不回去，讓我阿母每天為我擔心，每天打電話問我好不好、會不會不舒服，甚至哭著道歉，說不該讓我讀護理系，她很後悔。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼部桃爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。（圖／記者林敬旻攝）

「可是媽媽，我從來都不後悔」，這名護理師表示，「疫情升溫，我和我的同事守在醫院努力防疫，我們在做對社會有幫助的事。媽媽，我很勇敢，這一年我從來都沒有想過要逃跑、退縮，跟著我的工作夥伴一起守在第一線。我希望妳為我感到驕傲，不要再哭了。」她也希望護理人員一起加油。

對此，許多網友留言打氣，「辛苦了，台灣因為有您們，所以我們才沒那麼嚴重，感謝您們為台灣付出，護理人員加油」、「偉大的工作」、「向您們致上最高敬意。」部立桃園醫院累積15人染疫，居家隔離人數共3262人，不少第一線醫護人員因此與家人分離，承受巨大壓力。

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／記者王譯萱攝）