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「清純如蒸餾水」　大馬天菜讀書時打工曾遭人尾隨

▲▼大馬女神張安琪。（圖／翻攝自instagram／@angelaqiqi_99）

▲大馬女神張安琪甜美的笑容擄獲不少男粉絲的心。（圖／翻攝自instagram／@angelaqiqi_99）

實習記者閔文昱／綜合報導

23歲的「馬來西亞國民女友」張安琪是一名是模特兒兼網紅，因為樣子自然不做作，且氣質甜美而被封為「大馬甜美女神」、「大馬天菜」等，擁有廣大的粉絲，IG甚至有超過108萬人追蹤。年記輕輕的她在14歲時就已經開始利用課後時間打工賺錢貼補家用，還因此下班被男人尾隨，所幸最後沒有事發生。

 
 
 
 
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IG上的照片風格雖然比較保守，但張安琪曾在去年推出寫真集《Angela 第一次1st》，性感火辣的身材也讓粉絲不斷敲碗下一本，也終於在近日推出了她的全新個人寫真《琪待有你》，白晳的皮膚，加上甜到爆的笑容讓粉絲們全暴動，直呼：「靈魂會被勾走！」

事實上，張安琪曾在過去接受訪問時提到，高中三年級時因為爸爸罹患糖尿病不能工作，需要她幫忙分擔家計，因此在讀書時就已經開始打工賺錢，常常工作到晚上10點回家做完功課後才能睡覺，上床時都已經1、2點了。

她也曾提到，馬來西亞治安不好，有一次在晚上回家的路上發現有男生在跟蹤她，嚇的她加快腳步想把對方甩掉，沒想到對方竟然也加速跟上來，還好後來得知對方並不是壞人，她才鬆了一口氣。

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