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嘉義市醫療院所大整備　年節開設防疫特別門診

▲▼ 醫護防護再「嘉」一 落實感染管制真有「益」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市醫護量能高 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

經中央流行疫情指揮中心公布國內首起醫護感染新冠肺炎(COVID-19)案件，嘉義市為雲嘉南地區醫療中心，依據衛生福利部108年公布嘉義市西醫師人數，每萬人口有33.91人，為全國第二高；總病床數每萬人口有148.72床，居全國之冠。嘉義市除嚴守社區傳染防線，衛生局更持續督導轄內醫療院所保持通報警覺，強化感染管制措施，整備各項防疫物資，保護防疫第一線的醫護人員，讓市民朋友安心就醫。

因應國外疫情升溫，境外移入個案增加，國內感染風險增加，嘉義市政府衛生局已展開無預警查核，並聘請感染管制專家於農曆年前將完成本市全數12家醫院之感染管制措施查核，查核項目包含醫療照護人員健康監測、高風險個案及社區監測對象通報採檢等，並盤點本市各醫院個人防護裝備均達安全儲備量以上，專責病房病患收治流程、動線及處置等，以強化嘉義市感染管制整備，避免疫情於醫療院所中傳播，保護醫護人員職業安全。

▲▼ 醫護防護再「嘉」一 落實感染管制真有「益」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲衛服部嘉義醫院隔離文宣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農曆年節假期將至，新冠肺炎(COVID-19)症狀與類流感等呼吸道症狀難以區分，群聚活動可能增加流感等呼吸道傳染病風險，嘉義市為避免年節期間急診壅塞，嘉義市轄區5家具急診之大型醫療院所開設的防疫特別門診建置(嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、衛生福利部嘉義醫院、臺中榮民總嘉義分院、陽明醫院)，區分民眾就醫動線，落實個案分級分流機制、避免急診壅塞，同時及時轉介採檢，阻斷社區疾病傳播鏈。

嘉義市經中央流行疫情指揮中心公告共有3家指定社區採檢院所及1家重度收治醫院，衛生局積極超前部屬，擴大檢驗量能，其中已有3家醫院亦為「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，以利及時提供COVID-19檢驗報告，作為醫師診斷參酌。

嘉義市政府請市民安心，也請民眾配合各項規定，於就醫時請清楚告知醫師旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，防疫期間儘量減少進出醫院，保護病人安全也維護自身健康，若必要進入醫院，請務必全程佩戴口罩。

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