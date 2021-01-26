老婆突然愛跑公園！他一看包包「裝滿性感內衣」　真相綠炸

▲人妻突然愛上去公園，而且還帶性感戰袍，男子調查發現悲劇真相。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名吳姓人夫2018年6月開始發現，李姓妻子對他變得越來越冷淡，而且突然喜歡開車跑到公園，包包內還有許多他從未看過的性感內衣褲，他遂請來徵信社調查，才發現原來老婆有了「小王」，氣得決定向小王提告求償。新北地院審理後，判處小王必須賠償8萬元，全案可上訴。

根據判決書指出，吳男2006年與李女結婚，不料婚姻經營12年後發生變故，2018年6月起發現妻子對他日漸冷淡，經常獨自開車到板橋某公園待著，或是開車在家附近停留但不進家門，2019年某天他無意間發現，妻子包包內裝了許多他從未看過的性感內衣褲，讓他決定委託徵信社調查。

不料調查結果讓他相當震撼，原來妻子與另一名李姓男子發現婚外情，兩人在情人節那一天相約到新竹某咖啡廳幽會，甚至肩並肩坐在草地上互相甜蜜按摩。吳男後來拿徵信社的證據向妻子攤牌，妻子才坦承確實與李男出軌，並且將兩人的對話內容給他看。

▲李女與小王至少去過摩鐵3次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對話內容包含，李男傳送摩鐵訂房兌換券的截圖、一組情人對戒照片，還有兩人用情侶的語氣聊天、吃醋與小打小鬧的吵架對話，另外還有妻子還自白，曾經在下班後與小王在公園約會，而且2人至少去過摩鐵3次。一切真相讓吳男大受打擊，決定向法院提告求償。

李男出庭時供稱，他與李女只是同事，平常互動只有聊天，討論公事問題，並沒有發生男女感情，也不知道李女已婚，至於前往咖啡廳幽會，純粹李女身體不適，才會幫忙按摩紓緩。新北地院法官認為，李男擁有李女臉書，不可能不知其已婚身分，證詞均不予採信，審酌後判處李男必須賠償吳男8萬元，全案可上訴。