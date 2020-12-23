蛇蠍女為200萬「持鐵鎚狂擊40下」…閨蜜慘爆頭亡！判賠家屬1052萬

▲李女持鐵鎚打死唐女，除了遭判無期徒刑，民事還得賠償家屬1052萬餘元。（圖／ETtoday資料照）

記者陳羿妏／苗栗報導

南投一名專營2胎放款的李姓女子不滿唐姓女債主向她追討近200萬的債務，2019年10月約唐女於苗栗縣通霄鎮白沙屯漁村談判，孰料，雙方起爭執後，李女竟拿出車上鐵鎚朝唐女頭部重擊40餘下，害唐女頭部失血過多致死。刑事部分判李女無期徒刑，褫奪公權終身；民事部分，日前苗栗地院判李女賠唐女家屬1052萬餘元，可上訴。

回顧整起事發經過，李女與唐女原為朋友關係，2人皆從事2胎放款業務，因借貸關係爆發金錢糾紛，2019年10月2日凌晨2時30分雙方相約於白沙屯海邊談判，孰料，不到2小時，李女返回車上取出鐵槌，趁唐女不注意時，朝唐女頭部重擊40餘下，導致唐女失血過多身亡。然而，李女離開現場後，還跑去更改唐女的行動銀行密碼，藉此將存款8萬7000元全都轉入自己帳戶內。直到同日下午3時許，有漁民發現女屍，報警處理後，警方調閱監視器，才將李女逮捕。

▲李女本人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

刑事部分，苗栗地院審理時，李女辯稱自己沒有犯意，惟法官發現死者傷勢都集中在頭部及顏面部，造成顱骨、顏面骨骨折，大量出血致休克性死，認定李女殺意堅定、手段激烈、惡性重大，依殺人罪、非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪變更紀錄取財罪，判李女無期徒刑，並褫奪公權終身，全案上訴台中高分院中。

民事部分，唐女家屬另提民事訴訟向李女求償，殯葬費用31萬2700元、不當得利8萬7000元以及唐母、唐女3名子女各500萬元精神撫慰金。法官審理時，認為殯葬費用、不當得利求償有據，但精神撫慰金尚過高，應以200萬元為適當。

不過，法官查出，唐女4名家屬已分別受領犯罪被害人遺屬補償金，像是領有殯葬費20萬，唐母領有35萬精神撫慰金，3名子女則各領有20萬元精神撫慰金，因此扣除後，李女總共應賠償1052萬587元，並返還不當得利8萬7000元，全案仍可上訴。

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