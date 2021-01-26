醫院廚師兩度在院內性侵女實習生　她崩潰找前男友哭訴

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交與性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

「如此色膽包天廚師！」在桃園市某醫院營養科擔任廚師的張姓男子，前年7月間發現女實習生頗具資色，藉故攀談後竟邀其在地下室停車場廁所與廚房內，見四下無人當眾求歡遭拒，不顧女實習生抗拒強制親吻並要求口交得逞，隔天更在廚房內不顧其反對強制性侵得逞，女實習生經診斷後確認罹患創傷後壓力症與焦慮症憤而提告；桃檢26日偵結依強制性交罪嫌將張提起公訴。

檢警調查，36歲的張姓男子在桃園市某醫院營養科擔任廚師，工作內容以服務住院病人與醫護人員等製作餐點，2019年7月15日中午，對院內實習的某女實習生非常心儀，竟邀約至醫院地下停車場見面，張見四下無人竟起淫念當眾求歡，女實習生被嚇得不知所措當場婉拒，張男不顧女實習生抗拒閃躲，竟強行將其抱進廁所內，強行親吻與撫摸身體多處，還強行脫去其衣物，脅迫其為他進行口交，後來更色慾薰心強制性交得逞，女實習生受害後不敢聲張，卻暗自落淚。

隔日中午，女實習生前往醫院廚房取餐時，張男再度發現其獨自一人，食髓知味將其拉到廚房廁所內強行親吻撫摸身體，不顧女實習生抗拒，再度強制性交得逞；女實習生兩度遭張男侵犯，嚴重受創，找上前男友哭訴受害過程，過程中一度崩潰大哭，到醫院診斷後發現罹患焦慮症、創傷後壓力症候群，在前男友與家人支持下報警提告。

張男在桃檢複訊時，坦承2度與女實習生發生性關係與口交等行為，對於實習生曾指控過程有抗拒也坦承對方曾說「不要」；檢方根據受害女實習生提供醫院驗傷準診斷證明等資料佐證，偵結依強制性交罪嫌將張男提起公訴。

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