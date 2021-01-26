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報告：2020年歐盟新能源電力供應量　首度超越石化燃料

▲2020年歐洲新能源首次超越石化燃料，專家預估新能源將成未來主流。（圖／示意，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

近年來環保意識抬頭，全球吹起一股新能源開發風潮，如今似乎走向好的方向發展，一項報告顯示，2020年的再生能源供應量首度超越石化燃料，形成黃金交叉，已經成為歐盟最大的電力來源。

這項報告來自新能源智庫Ember，他們指出去年再生能源為歐盟提供 38% 的電力，正式超越了石化材料的 37%，其中光風力與太陽能發電量就佔據歐洲總電量的 1/5，其餘 25% 來自核電，可謂歐洲能源轉型的重要里程碑。

在這當中，風力發電佔歐洲電力總量的 14％，高於 2015 年的 9％；太陽能發電所佔的比例則為 5％，高於 2015 年的 3％。Agora Energiewende董事Patrick Graichen在該份聲明中指出，「可再生能源超越石化能源是歐洲清潔能源轉型的重要里程碑。但是，我們不要自滿，再生能源推展計劃需要加速。」

歐盟最近設定了一個目標，預計 2030 年將其二氧化碳排放量減少一半（與 1990 年的排放量相比），期望在 2050 年完全去除二氧化碳排放。這被聯合國科學家認為是將氣候變化保持在相對可控水平的必要條件。Patrick Graichen 表示，為了實現歐盟的承諾，歐洲在 2020 年將可再生能源的建置速度需要提高一倍。

去年（2020年）歐盟 27 國風力發電和太陽能發電讓再生能源有效成長 10%，尤其是荷蘭，一口氣成長 40%，而法國地區，僅風能和太陽能總產值就超過了石化能源，反倒是水力發電等其他低碳能源的增長出現停滯。另一方面，去年的火力發電（煤炭）總值下降了 20％。

該報告稱，下降的一半是由於歐盟使用新的風力和太陽能發電，IEA 指出，2020 年歐盟的風電裝機容量將比 2019 年減少 18％，但由於法國、波蘭和丹麥的需求提升，預估 2021 年風電裝機容量將急劇增加。其餘原因可歸因於 COVID-19 大流行期間，天然氣價格上漲、電力需求下降。這使得 2020 年的煤炭能源總需求約為 2015 年的一半。

在核能方面，報告指出核能發電需求在去年急劇下降，尤其在瑞典和德國關閉核能發電廠之後，整個歐盟核能需求創紀錄直降 10％。報告還指出，隨著更多國家逐步跟進淘汰核能發電設施，預計核能將繼續萎縮。

考慮到所有這些趨勢，在 2020 年，歐洲的電力清潔度將比 5 年前降低 29％。2015 年，每度電消耗約 317 克二氧化碳。現在，相同的電量僅產生約 226 克的二氧化碳。可以看出，歐洲正在努力地為下一代提供更幹凈的環境。

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