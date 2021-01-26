民眾瘋搶500元防疫保單賺一筆　林楚茵：「這四種狀況」不予理賠

▲林楚茵提醒民眾，購買防疫保單不能有投機心態。（圖／翻攝林楚茵臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

部桃爆發院內感染疫情，指揮中心匡列隔離接觸者達5000人，即起實施居家隔離。不少民眾擔心疫情爆發，瘋搶500元「防疫保單」，甚至有民眾受訪直言可用來「賺錢」，不過民進黨立委林楚茵提醒國人，該保單仍有限制某些不予理賠的條款，民眾不應拿身體健康換取意外之財。

台灣產物公司推出的防疫保單一張500元，只要被保險人收到政府機關開立的「隔離通知書」、 「隔離治療通知書 」或「檢疫通知書」，就可以領到一筆10萬賠償金，讓民眾搶翻天，但也導致人力無法負荷，銷售只到25日下午5點。

林楚茵表示，如果保額和實際發生的損失相距若過大，就可能衍生有人試圖藉由保單不當利得的道德風險，甚至有民眾受採訪時，認為投保這份保單可以賺錢。

針對防疫保單亂象，林楚茵特別提醒，該份保單仍有但書，若有以下狀況不予理賠：

1.被保險人前往疾管署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級的地區。（目前全球皆為第三級地區！）

2.被保險人在保險契約生效前已出境且在保險契約生效後因入境中華民國致接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫。

3.依中華民國各政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施。（如本次部桃事件）

4.被保險人之故意行為（包括自殺及自殺未遂）、犯罪行為、非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。

林楚茵指出，保險公司也預期到可能有人會故意在投保後，前往可能會被隔離或甚至染疫場所的風險，所以禁止了這樣的行為。

正值防疫期間，林楚茵呼籲防疫需要全民一起努力，防疫相關的保險，是當我們面對突發情形時的保障，絕非拿身體健康換取意外之財的途徑，請大家都要注意自身的健康，一起鞏固防疫的安全網。

▼500元防疫保單造成民眾瘋搶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人 蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

► 5000人緊急居家隔離 侯友宜估：新北有500人

► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」



►振興一下我們的美麗