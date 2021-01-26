2骨科醫師辦公室比腕力下場慘　網調侃：為了業績拚了

▲有些人喜歡用比腕力比較力氣大小，沒想到竟有醫生因此受傷。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者閔文昱／綜合報導

為了比較力氣大小，許多男生喜歡用「比腕力」來一較高下，卻也可能會因此受傷。大陸近日就發生2名骨科醫生因一時好玩，在醫院比腕力，沒想到疑似用力過猛、角度不對，其中一名醫生不幸被對手給弄傷，手臂還骨折了，不僅輸了比賽，還得要替自己開藥治療。影片一曝光笑翻一片網友，紛紛留言調侃「這樣為了業績會不會太拚了？」

▲有醫生比腕力疑似用力過猛，竟不小心骨折。（圖／翻攝自微博／四度視頻）

根據《頭條新聞》報導，大陸河南一所醫院日前發生一起讓人哭笑不得的事件，影片中有2名身穿白袍的骨科醫師正在辦公室裡比腕力，正當2人相互僵持不下時，突然前方醫師將對方的手瞬間壓下去，但疑似力度過大，不小心連對方的手也弄受傷了，而且還是肱骨幹骨折。

▲醫生手臂受傷，診斷結果為肱骨幹骨折。（圖／翻攝自微博／四度視頻）

事後，受傷的醫生只好當場給自己開藥治療，只見整條手臂都被繃帶緊緊纏繞，過程中還無奈地瞧了一眼拍攝者，眼神裡充滿了悲傷和茫然，似乎覺得相當難堪，身為骨科醫生竟然會把自己的手給弄骨折了。

▲受傷的醫生隨後只能自己開藥幫自己治療。（圖／翻攝自微博／四度視頻）

許多網友看到這名醫生的處境後，忍不住留言調侃，「醫院掙錢醫院花，一分別想帶回家」、「狠起來連自己都治」、「算與同事鬥毆致傷（確信）」、「為了衝業績也是拚了」、「硬是把骨科醫生做成了高危職業」、「這也太狠了，我服了…」、「是力氣太大還是骨頭太脆？」、「這過於好笑了哈哈哈」。

雖然也有不少網友質疑影片真實性，但還是有網友提醒，比腕力存在一定的風險，不少人就有因為比腕力而骨折的經歷，「高中有一段時間流行比腕力，後來有一個男生在比的時候骨折了，老師就不讓我們玩比腕力了」、「這不就是我嗎哈哈哈，高三比腕力肱骨骨折」。