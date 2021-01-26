　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

▲▼南韓首都圈疫情漸緩，大田卻出現新一波大規模群聚感染。（圖／達志影像）

▲南韓首都圈疫情漸緩，大田卻出現新一波大規模群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情近期原已逐漸趨緩，然而位於大田市的基督教傳教寄宿學校「IEM國際學校」一夕之間爆增127人確診，佔總體寄宿學生九成以上，而經營該校的IM宣教會在京畿道龍仁市、光州市亦設有分校與教會，且相繼傳出確診者，學生來自全國各地，疫情恐有再次擴散的跡象，加上在境外移入案例中發現有9人感染英國、南非、巴西變種病毒，當局表示十分擔憂。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓今（26）日上午9時30分共通報354起病例，其中338例為境內感染、16例為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計75875例確診、1371例死亡。

▲▼仁川國際機場設有新冠臨時篩檢中心，所有前往美國的國內外旅客須檢附陰性證明書。（圖／達志影像）

▲仁川國際機場設有新冠臨時篩檢中心，所有前往美國的國內外旅客須檢附陰性證明書。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增196例（首爾佔101例、京畿道佔79例、仁川佔16例）；江原道新增42例；釜山新增27例；大邱、光州、慶尚南道各新增12例；全羅南道新增9例；慶尚北道新增8例；忠清北道新增7例；忠清南道新增6例；大田新增4例；世宗新增2例；全羅北道新增1例。

在大田IEM國際學校爆發寄宿學生大規模集體確診後，江原道洪川郡以警方提供的資料，針對從該校來到郡內修行的學生、牧師夫婦共42人進行篩檢，其中37名學生與牧師夫婦共39人確診，其中確診患者多為20至29歲，出現咳嗽、有痰、發燒等症狀，郡方將37名輕症患者、1名狀態不明者以專車移送至忠清南道牙山生活治療中心。

▲▼大田市基督教IEM國際學校爆發127人群聚感染。（圖／達志影像）

▲大田市基督教IEM國際學校爆發127人群聚感染。（圖／達志影像）

另外，IM宣教會在京畿道龍仁市水枝區的約瑟TCS國際學校傳出12名確診、光州市TCS Ace國際學校則有31人確診，尤其來自光州的確診者有經營托兒幼教機構，導致2名教師、4名幼童確診。

南韓國務總理丁世均（정세균）於26日上午召開記者會時表示，大田IEM國際學校採集體寄宿，宿舍房間多為密閉空間、面積狹小，導致短時間內高達93%的學生確診，而該宗教組織在全國各地經營的類似設施就有20多處，因此須速戰速決防堵病毒擴散，否則恐怕步上大邱新天地教會、BTJ列邦中心的後塵。

►基督學校一夜爆120人確診！南韓再增437例新冠確診...連貓也染疫

南韓現行防疫措施（至1月底）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚：鳳山選民超綠
她接觸部桃病患3次回報公司　媽求隱瞞：會害到更多人
外送員吐口水　桃園妹訂34瓶飲料「被呸2下」怒炸
500元之亂防疫保單瘋搶　她曝「4種狀況」不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫↑惹民怨！荷蘭丹麥爆抗議潮　法國無懼前例「仍考慮封鎖」

研究：新冠確診半年…3分之1的人罹「精神疾病」　病毒恐損害大腦

他花錢找刺激「激情頂點」猝死！　法醫證實：極度高潮害命

美國出現首例「巴西變種病毒」患者！　至少20州出現英國變種　

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

中印對抗升級！印度宣布「永久禁止59中國APP」　TikTok再列黑名單

CNN也關注共機擾台　點出2關鍵：拜登執政「重大外交挑戰」

川普成立前總統辦公室　新Logo首發聲明！自稱「美國人民捍衛者」

嗆美國拜登勿抵制中國！習近平達沃斯致詞：新冷戰把世界推向對抗

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

防疫↑惹民怨！荷蘭丹麥爆抗議潮　法國無懼前例「仍考慮封鎖」

研究：新冠確診半年…3分之1的人罹「精神疾病」　病毒恐損害大腦

他花錢找刺激「激情頂點」猝死！　法醫證實：極度高潮害命

美國出現首例「巴西變種病毒」患者！　至少20州出現英國變種　

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

中印對抗升級！印度宣布「永久禁止59中國APP」　TikTok再列黑名單

CNN也關注共機擾台　點出2關鍵：拜登執政「重大外交挑戰」

川普成立前總統辦公室　新Logo首發聲明！自稱「美國人民捍衛者」

嗆美國拜登勿抵制中國！習近平達沃斯致詞：新冷戰把世界推向對抗

三麗鷗辦布丁狗慶生派對！鬆餅盤上是布丁狗本尊　大耳朵髮箍超可愛

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

「游錫堃狀況外？」　蕭旭岑：涂醒哲在《回首SARS》稱不後悔封院

防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

老翁不滿鄰居長期在巷口抽菸竟持鋁棒爆頭　判6年定讞

500元防疫神單沒買到！親戚撕破臉「以後都別見了」　網笑：超划算

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：運作不受影響，大家可以放心！

電梯與客廳「共壁」　他見格局藏1巨雷：不敢買！內行驚勸不要

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

情侶公車站忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

荷蘭多城反宵禁暴動　至少240人被捕

那指連4天收盤創新高！科技股領漲

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

莫德納：疫苗對變種病毒仍具防護力

英拒給歐盟完整外交地位　歐盟外長怒：不友善訊號

更多熱門

相關新聞

健保卡註記有漏洞！醫曝「6族群」恐流入社區

健保卡註記有漏洞！醫曝「6族群」恐流入社區

中央疫情指揮中心公布案889及890足跡，其中案889是在其他間醫院急診就醫時，才發現確診，擔心早就有漏網之魚流入社區！振興醫院感染科主任醫師李明政指出，目前健保卡都會註記是否為部桃患者，但探病、急診陪病者、藥商、物流、儀器商及外送員，這6族群才是最難揪出的。

大眾運輸　擬禁飲食、停售自由座

大眾運輸　擬禁飲食、停售自由座

快訊／部桃護理之家採檢結果　陳時中1400記者會說明

快訊／部桃護理之家採檢結果　陳時中1400記者會說明

桃醫戶外採檢區一早湧排隊人潮

桃醫戶外採檢區一早湧排隊人潮

變種病毒疫情嚴峻！英國考慮集中隔離入境旅客

變種病毒疫情嚴峻！英國考慮集中隔離入境旅客

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎大田IEM國際學校群聚感染IM宣教會

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面