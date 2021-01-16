屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店





▲火鍋示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛吃鍋，在冷冷的冬天中，能夠吃到熱呼呼的食物，是一件再幸福不過的事情，一名男網友抱怨，到火鍋店用餐時，隔壁桌的小孩把店內當作遊戲場，一直跑來跑去，讓他很不悅，當服務員把豬肉端上桌時，小朋友好奇地問說「這是什麼肉？」他趁機報復回復一句話，小孩瞬間大哭。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，隔壁桌的媽媽帶著小孩來用餐，但是小孩一直大吵大鬧，還在店內跑來跑去，讓他極度不爽，然而當店員將肉品端上桌時，屁孩在旁邊一直問「這是什麼肉？」他直接告訴對方「佩佩豬的肉！」屁孩聽到回答後瞬間放聲大哭。

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▲佩佩豬喜歡跳泥巴水坑。（圖／翻攝自《粉紅豬小妹》官方IG）

貼文一出後，不少網友都笑翻，「很殘忍，但是真的太好笑了」、「這回答真絕妙」、「雖然欺負小孩不好，但我還是忍不住大笑了」、「求心理陰影面積」、「我想知道小孩最後有沒有吃肉」、「直接心態炸裂」、「佩佩豬躺著也中槍」、「之前帶我女兒去霧台山上玩，看到一個山豬頭掛在門口，女兒一直看，我直接跟她說這是豬爸爸的頭」。

也有不少網友妙回，「雞肉就說是『莎莉』的」、「吃烤鴨遇到就說『泰瑞的肉』」、「還有喜羊羊的肉」。也有網友指出，這是很久之前的笑話，不過再次看到依然很好笑。