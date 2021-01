范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

▲2021嘉義市新春音樂會將於1月30日登場 嘉義之聲 妙音獻瑞迎新春 。(圖/記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森/嘉義報導

嘉義市青年管弦樂團(C.Y.O.)由在地優秀青年學子組成,經過2年多的努力,集結多位享譽國內外知名音樂家蒞臨指導,再加上名指揮家范楷西教授的帶領,已逐步往專業樂團定位邁進,成為代表嘉義市的聲音。「2021嘉義市新春音樂會」將於30日晚間7點30分於文化局音樂廳登場,以世界經典名曲的演出內容,帶給觀眾耳目一新的感受。

副市長陳淑慧表示,去年第29屆嘉義市國際管樂節在疫情嚴峻之下仍如期舉行,期望嘉義市管樂之都的盛名及城市意象能持續閃耀,也期許嘉義市如同國際大城市般,年年策辦屬於嘉義市的新春音樂會。藉由30日舉行的新春音樂會,展現出一年之始歡樂的新氣象,帶給每位嘉義市民正向的藝術能量,而在疫情仍然嚴峻的2021年,我們用音樂洗滌心靈、除舊佈新,歡迎愛好音樂的好朋友一同參與。

▲左一馬家偉 中范楷西 右李威 。(圖/記者翁伊森翻攝)

嘉義市青年管弦樂團執行總監李威龍教授表示,接下執行總監除了自己是嘉義人之外,看到市府對音樂教育的付出,因此一同加入團隊來培訓青年音樂家,這段期間團員進步非常大,並且慢慢發展成一個專業型樂團,我們也網羅名指揮家范楷西教授加入,未來也會努力邁向國際舞台,請大家多加支持。

新春音樂會設計呼應維也納新年音樂會,上半場演出高雅的古典樂名曲:貝多芬《艾格蒙序曲》(Egmont Overture,Op.84)及布魯赫《G小調第一號小提琴協奏曲》(Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26),並且由C.Y.O.首席馬家偉擔任協奏曲主奏,馬家偉是嘉義市在地培育的年輕優秀音樂家,更是全國音樂比賽常勝軍。下半場則安排輕鬆歡愉的曲子,柴可夫斯基舞劇《天鵝湖》選曲(Waltz from“Swan Lake”)及小約翰.史特勞斯《雷鳴與閃電波卡舞曲》,輕快的舞曲讓人不禁想隨著樂音起舞,而畫面感十足的音樂劇《歌劇魅影》(Phantom of the Opera)及電影《法櫃奇兵》主題曲(The Raiders March)、「雷鳴與閃電」波卡舞曲(Thunder and Lightning Polka)更要引發民眾共鳴,感受年節氣氛。

