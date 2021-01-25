　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

自美國總統拜登（Joe Biden）上任後，國務院於美東時間23日首次發聲明挺台，要求北京停止對台軍事、外交和經濟施壓。對此，中國外交部發言人趙立堅25日表示，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力幹擾的決心堅定不移。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）聲明指出，美國相當關注中國對台的施壓行為，並關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰居。美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。

對此，我外交部24日表示，感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新任總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

在中國外交部25日的例行記者會上，有記者向外交部發言人趙立堅提問，「美國國務院23日發表聲明，要求大陸停止對台灣施壓，與台灣進行有意義的對話。中方對此有何回應？」

對此，趙立堅回應，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力干擾的決心堅定不移。

趙立堅指出，造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。「我們願意同台灣各黨派、團體和人士在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程有關問題開展對話協商，聚同化異，積累共識。」

最後，趙立堅強調，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

ET快訊
大牌女主持一家4口「喝喜酒只包1600」　新娘超傻眼
摩鐵3女8男「極樂雜交」！女大生獻身賺6000　親吐背後原因
居檢男「防疫旅館猝死」鄰居嚇壞　在地人瞄一眼抖爆：要去收驚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車失聯…2天後遺體撈上岸

香港日增73例　衛生署醫師確診將擴大排查

進口櫻桃檢測呈陽性　石家莊市暫停採購進口水果

山東金礦爆炸救援已2周　尋獲10遺體尚有1名礦工未尋獲

高三妹開瓦斯自殺亡！「14個對不起」痛訴絕望　家長斥學校失責

江蘇河海大學125名博士生被退學　新華社：混文憑，該醒醒了！

中印又傳衝突「20解放軍受傷」　胡錫進：印媒編造「做夢呢吧？」

大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車失聯…2天後遺體撈上岸

香港日增73例　衛生署醫師確診將擴大排查

進口櫻桃檢測呈陽性　石家莊市暫停採購進口水果

山東金礦爆炸救援已2周　尋獲10遺體尚有1名礦工未尋獲

高三妹開瓦斯自殺亡！「14個對不起」痛訴絕望　家長斥學校失責

江蘇河海大學125名博士生被退學　新華社：混文憑，該醒醒了！

中印又傳衝突「20解放軍受傷」　胡錫進：印媒編造「做夢呢吧？」

大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

小紅書《6個睡前變美習慣》討論爆棚！原來頭髮分線也有學問

遠洋漁船「冰箱」偷裝10支巨根！輪機長：我想泡酒啊　下場悲劇了

桃園取消學校寒假輔導　鄭文燦決策背後思考曝光

涂醒哲不後悔「和平封院」　羅智強批：民進黨有完沒完啊

正妹網紅被盜照…私下求撤除！小琉球旅館老闆狂嗆「告我啊」：滾

張鳳書16年《美食鳳味》改版不捨　50歲倒數...曝更年期心境

99%病菌卡在鞋帶上！專家曝「2沾毒鞋款」進屋前必做消毒6步驟

5天猛吞3公斤櫻桃竟「氰化物中毒」！　她血便20多次暈倒在廁所

環球晶收購世創最終條件！延後兩周至2/10　最低收購降至50%　

韓吃播主親手「教學醃泡菜」　遭陸網封殺沒在怕…影片目的嗆爆了

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

大陸熱門新聞

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

妻子與陌生男全裸死在租屋廁所！尪接死訊崩潰

女兒是混血！妻堅稱沒外遇　岳母含淚說實情

皇帝精盡而亡　還被做成一道菜

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

陸「山寨版IU」IG爆紅！無濾鏡真面目被挖出

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

長期被罵　高三妹4F跳下亡

高三妹開瓦斯自殺亡！14個對不起痛訴絕望

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

江蘇河海大學125名博士生被退學 新華社：混文憑，該醒醒了！

遊客參觀汶川地震遺址狂笑　被導遊大罵

更多熱門

相關新聞

網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

網讚胡志強一張照完勝蕭美琴　國民黨：這年代打卡比實質關係重要

我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登的就職典禮，民進黨稱是台美斷交42年來首邀，但國民黨質疑在澎風，要求外交部公佈邀請函。台中市前市長胡志強在臉書祝賀拜登，並PO出當時擔任駐美代表時，和時任美國總統柯林頓會面的照片。對此，國民黨團諷刺，那個年代駐外人員為國家找活路，這個年代打卡比實值關係重要。

台灣恐成中美對抗下「犧牲品」

台灣恐成中美對抗下「犧牲品」

拜登紓困案卡參院　

拜登紓困案卡參院　

大量共機擾台意在示威美國

大量共機擾台意在示威美國

拜登施壓參院推53兆元紓困案　民主黨強壓共和黨

拜登施壓參院推53兆元紓困案　民主黨強壓共和黨

關鍵字：

拜登趙立堅一個中國九二共識

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面