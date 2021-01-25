拜登新政府要求北京停止對台施壓　趙立堅：反台獨決心堅定不移

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

自美國總統拜登（Joe Biden）上任後，國務院於美東時間23日首次發聲明挺台，要求北京停止對台軍事、外交和經濟施壓。對此，中國外交部發言人趙立堅25日表示，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力幹擾的決心堅定不移。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）聲明指出，美國相當關注中國對台的施壓行為，並關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰居。美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。

對此，我外交部24日表示，感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。

▲美國新任總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

在中國外交部25日的例行記者會上，有記者向外交部發言人趙立堅提問，「美國國務院23日發表聲明，要求大陸停止對台灣施壓，與台灣進行有意義的對話。中方對此有何回應？」

對此，趙立堅回應，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權、領土完整、堅決反對「台獨」和外部勢力干擾的決心堅定不移。

趙立堅指出，造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。「我們願意同台灣各黨派、團體和人士在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程有關問題開展對話協商，聚同化異，積累共識。」

最後，趙立堅強調，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。」