桃部擴大匡列居家隔離宜蘭有１人　個案一採陰性住院中沒接觸史

▲宜蘭1人被匡列居家隔離，個案一採陰性住院中沒接觸史。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心宣布即起擴大部桃相關接觸者5000人開始居家隔離措施，宜蘭衛生局表示，被匡列為居家隔離的個案，在宜蘭有1例，沒接觸史，個案一採陰性且住院中，14天後將二採。

宜蘭衛生局25日中午表示，到目前為止，因部立桃園醫院而被匡列為居家隔離的個案，在宜蘭有1例。這個個案當初自部立桃園醫院出院後，即住在當地；因為身體又有不適，但部立桃園醫院無法回診，且有家人住在宜蘭，因此轉至本縣醫院住院。

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因為宜蘭縣長林姿妙上週已經裁示，請醫療院所對於所有外縣市轉來病人都必須提高警覺，因此該醫院當即注意到這一個病患，並做了適當的安置，同時初篩也是陰性，目前個案仍持續被妥善而仔細的照顧中。由於該個案是由當地直接轉至醫院住院，因此在宜蘭也沒有相關的接觸史，請民眾放心。

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