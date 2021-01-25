快訊／才剛回報：覺得下肢腫脹！台南居檢男「下午陳屍飯店房間」

記者林悅／台南報導

台南市安南區一名50歲男子，1月15日入境台灣並至台南市某防疫旅館進行居家檢疫，1月24日下午飯店人員無法聯繫到該名男子，台南市衛生局、警政單位、安南區長區長會同即趕赴現場查看，發現該男子已死亡，已通知相關單位進行後續處理。

台南市衛生局表示，該名男子有糖尿病相關病史，1月15日至澳門返國時，持有新冠肺炎檢測陰性報告入境，入境時無身體不適之症狀，24日時個案下午1時25分向聯繫人員反映有下肢腫脹之情事發生，飯店下午再聯繫個案時，房間內無回應，於當日晚上10時許，由衛生局、警政單位、安南區長區長會同即趕赴現場，發現男子已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，後續進入相驗流程及採檢送驗結果，並進行遺體處理，採檢檢體報告待驗中，該案入住飯店房間與公共設施將進行環境消毒。

台南市衛生局再次呼籲，居家檢疫為新冠肺炎社區防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出和與他人接觸、交談，每日自主詳實記錄體溫與健康狀況，並配合手機號碼、回復雙向簡訊健康情形之關懷追蹤，檢疫期間如發燒、咳嗽、腹瀉等疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打台南市06-2880180防疫專線，由專人安排前往就醫，不得擅自外出就醫就診。