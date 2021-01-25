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女童躲廁所崩潰痛哭造句「如果…就…」揭狼叔叔惡行

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲女童遭猥褻後，曾躲在學校廁所痛哭。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鄭姓男子利用與友人一家熟稔的機會，趁著帶8歲好友女兒到游泳池的機會，露下體磨蹭女童臀部、並觸摸女童下體，女童留下陰影，躲在學校廁所痛哭，還在造句課程時寫下「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」，揭發鄭男惡行。最高法院審理後，將鄭男判刑4年定讞。

判決指出，現年52歲的鄭姓男子，與好友一家互動良多，好友的女兒都親密的叫他「阿忠叔叔」。但鄭男竟利用這層關係，對女童伸出狼爪。案發於2018年5月間的某個下午，鄭男帶著當時8歲的女童一同前往溫水游泳池戲水。他先開車帶著女童回家更衣，強行脫下女童外衣、泳衣，女童一度躲進廁所，並連說「不要」反抗，但仍被鄭男抱坐肚子上，裸露下體磨蹭她臀部，還用手偷摸下體。

到了游泳池戲水完畢後，鄭男將女童強拉至男更衣室，不顧女童拒絕他幫忙洗澡，仍藉機撫摸女童胸部、並環抱女童，以下體磨蹭女童臀部。女童遭侵害後累積壓力，2天後上課時間竟躲在廁所中痛哭，老師察覺有異，女童才說出案情，揭發鄭男的惡行。鄭男遭提起公訴。

一審法院審理時，鄭男否認犯行，但法院調查相關事證後，認定有罪，將鄭男判刑5年。上訴二審高雄高分院後，鄭男改口坦承犯罪，並賠償90萬元達成和解。二審法院認為，鄭男惡行造成女童陰影，甚至在學校的「如果……就……」句型的照樣造句練習時，寫下「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院。」可見女童確實身心嚴重受創。

二審法院量刑時，雖考量到雙方達成和解，但女童父母轉交女童親筆紙條，寫下「希望怪伯伯能被關久一點」，二審法院因此仍將鄭男判刑4年。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

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