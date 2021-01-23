高雄小吃攤爆「回收剩湯」！目擊者錄下：豬腳也放回鍋裡…業者喊冤

記者戴若涵／高雄報導

高雄市前鎮區某市場內的花生豬腳湯攤販遭指控，竟將客人沒吃完的剩湯倒回大鍋內。客人目擊後返家拿設備，再重回小吃攤將這幕錄下，並PO上網路。對此，老闆娘直喊冤，衛生局獲報後，23日上午前往稽查發現，現場沒有見到廚餘桶，若業者確實有將客人未吃完餐點「再烹煮」的情況，將依法開罰。

▲▼高雄攤販遭民眾爆料「回收剩湯」。（圖／東森新聞，下同）

高雄一名施姓民眾前往該處小吃攤用餐時驚見，「我把吃剩的湯端回給她，她真的把我的湯倒回原來的大鍋裡，我還是不是很肯定，再回家拿裝備把她錄下來，第二次我是有剩2塊豬腳，她把這2塊豬腳也放到另外一個鍋裡面」，質疑老闆娘回收剩湯，會有衛生疑慮。

對此，小吃攤老闆娘看完目擊者投訴給高雄市衛生局的影片直喊冤，再三強調不是回收剩湯，是因為有的客人不喜歡吃太軟爛的豬腳，因此她會先將部分豬腳裝碗放旁邊，等到客人上門後，再淋熱湯加熱。但由於影片中的老闆娘背對鏡頭，在洗手台附近弄東西，仍無法確認手中的湯是否為客人的剩湯。

高雄市衛生局23日派員稽查，發現該攤位沒有設置廚餘桶，稽查人員查核時，沒有見到老闆娘將剩餘食材倒入烹煮的情況。小吃攤雖表示會以塑膠袋集中盛處理廚餘，但稽查人員現場僅見垃圾桶有食用後豬腳骨頭，已告知將客人未吃完的餐點再烹煮供應其他客人，有食物腐敗疑慮，疑違反食安法第14條規定，各縣市訂定公共飲食場所衛生規定，會另行依行政程序法約詢告知法規及陳述。

衛生局指出，若確認違反規定以食安法第14條及本市公共飲食場所衛生管理辦法第7條廢棄物應予丟棄管理規定，依食安法第47條規定新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。