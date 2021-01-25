便利商店買的！他「一注獨得」爽中頭獎：抱回204億

▲美國樂透「威力球」日前開出天價獎金，由一對夫婦一注獨得。（示意圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多人都希望能靠「中樂透」一夜致富，但真正能中獎的人卻是少之又少。美國「威力球」（Powerball）樂透彩日前累積獎金開出誇張的7.31億美元（約204億新台幣），是威力球史上第四高、也美國樂透史上第六高的獎金數目，最後由馬里蘭州一處煤礦小鎮的夫婦一注獨得。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，馬里蘭州彩券局在昨（21日）宣布，開出頭獎的是位於馬里蘭州洛納科寧（Lonaconing）的當地便利商店Coney Marke，並且為一注獨得，得獎者可選擇29年內分30筆提領7.31億美元，或是一次抱回5.46億美元（約152億台幣），另外Coney Marke也可獲得獎金10萬美元（約275萬新台幣）。

此次開出頭獎的號碼是40、53、60、68、69，特別號為22。由於從去年9月開始便一直無人中獎，累積獎金越滾越大，最後甚至成為威力球史上第4高、美國樂透史上第6高，吸引許多人爭相去購買。

▲ 若無人中獎，「威力球」的獎金將持續累加上去。（示意圖／路透社）

便利商店的老闆表示，雖然還不知道對方是誰，但真心為他感到高興，「我迫不及待地想要祝賀這個人，只是我希望他能明智地使用這筆錢，並讓更多的人受到幫助。」鎮長科伯恩（Jack Coburn）則證實，得獎的幸運兒是一對在當地居住多年的夫婦。

威力球是在美國境內發行的彩券，由美國博彩委員會（Multi-State Lottery Association）組織，在美國44個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島發行。每張彩券的售價約為2美元。