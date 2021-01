桑德斯「阿伯裝」爆紅！1小時內全賣光...路人扮相成迷因哏圖

▲Bernie Sanders皺眉翹腳坐在台下的厭世樣在全球爆紅。(圖/翻攝Twitter@ChanSteele)

實習記者周依儒/綜合報導

79歲的美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)日前參加拜登就職典禮,一臉厭世的「阿伯」路人扮相在網路上掀起一股迷因風潮,桑德斯團隊也立刻看準此次商機,將他穿著樸素、雙手交叉、盤腿而坐的照片,做成上衣在網路上販售,果不其然開賣不到1小時就立刻售罄,衣服販售所得將全數捐給慈善團體。

綜合外媒報導,桑德斯的團隊看準此次爆紅的迷因風潮,趁機大宣傳一波,還馬上印製了有他一副事不關己樣子的衣服在網路上販售,加上美國各大媒體的報導,衣服在22日晚間開賣後,不到1小時就立刻售罄,且還需等至少要4-8週才能收到貨,不過目前無法得知確切的銷售數量。

▲上衣現在已經售罄。(圖/翻攝自Bernie Sanders官網)



據了解,這件黑色T恤上印了桑德斯穿著樸素、雙手交叉、盤腿而坐,一副事不關己的模樣照片,下方還寫下「Bernie」,材質為精梳棉,甚至是美國製造,官網售價為一件45美元(約新台幣1,260元)。桑德斯團隊表示,他們會將販售上衣所得全數捐給佛蒙特州的「Meals on Wheels」,此計劃專門協助提供食物給60歲以上的身障者或患有慢性疾病的民眾。

▲桑德斯(Bernie Sanders)20日以「阿伯」路人扮相出席拜登就職典禮。(圖/達志影像/美聯社)



對此,負責「Meals on Wheels」的慈善團體Age Well則在推特上表示,「我們對各位透過買爆桑德斯上衣,來支持我們感到非常驚訝,不過雖然上衣已經賣完了,大家仍舊可以繼續支持我們。」而桑德斯在22日晚間參加《深夜秀》訪談時也透露,自己有看到那些迷因,「但我只是坐在那邊試圖要保暖,再試著...去注意周遭會發生什麼事情。」

We are BLOWN AWAY by the support for our Meals on Wheels program by @SenSanders and so many folks local and across the country.



The sweatshirt may be sold out but you can still support Meals on Wheels: https://t.co/W8uaJXcekh https://t.co/1nEbwsAHOf