桃園龜山小貨車光天化日丟廢棄傢具　監視器拍下惡行

▲桃園忠義路遭不肖人士丟棄廢沙發、櫥櫃。（圖／桃園市府環保局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府環保局清潔大隊龜山區中隊稽查員日前巡查發現，龜山區忠義路一段遭不肖業者丟棄大批大型廢家具，經警方協助調閱監視器後，查獲藍色小貨車丟棄，將依廢棄物清理法開罰最高6000元罰款，環境清潔大隊守護環境市容無假期，請業者切勿心存僥倖，便宜行事。

▲稽查員檢視廢棄傢具欲追溯來源。（圖／桃園市府環保局提供）



環保局表示，稽查員查報在巡查轄內環境時，在忠義路一段發現路旁有堆置廢棄物，隨即下車察看，赫然發現廢棄沙發、櫥櫃及床架等一批，從外觀上無法判斷來源，幸好有警方裝設的監視器，稽查員旋即前往龜山分局洽請員警協助調閱監視器畫面，果然發現當有一部藍色小貨車在光天化日之下載運廢棄傢俱，司機在丟棄廢傢俱後隨即駕車揚長而去。

▲▼監視器拍到藍色小貨車光天化日下任意丟棄置大型廢棄傢具。（圖／桃園市府環保局提供）





環保局長呂理德24日表示，每逢年節都是民眾居家清潔與除舊佈新的時候，有許多老舊的沙發櫥櫃淘汰，希望帶來耳目一新的感覺，若民眾如果有傢俱汰換的需求，請事先打電話跟各區清潔中隊預約清運，桃園市各區中隊農曆年前受理的最後時間是到2月8日下午5點，請市民務必約好時間再移至清運處，否則隨意棄置在路邊的行為，將依法處罰1200元到6000元的罰款。

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