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男友偷裝監視器！一句「我看著妳」毛爆...網嚇壞：恐怖情人

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友發文控訴男友竟然在她家偷裝監視器。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

超可怕！一名女網友日前發文表示，由於自己一個人住，男友有時候擔心的話就會到她家陪伴，不過大概半年前卻發現男友竟然在她家裝了監視器！詢問後男友則表示是為了要看原PO有沒有安全到家，兩人吵了一架後便拆除了監視器和好，但在近日原PO似乎又發現男友偷裝監視器，讓她嚇得毛骨悚然！

原PO在臉書「靠北星座」發文表示，她自己一個人住，所以巨蟹座的男友有時候就會到她家陪伴，但約莫半年前原PO卻發現男友在她家偷裝了監視器，詢問男友後僅得到「放在那看你有沒有安全到家我會有安全感」的回覆，於是兩人爭論一番後，加上男友表現出自責和後悔的樣子，因此原PO就原諒了他。

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▲▼1名單身男子因單身太久，竟從新北市跑到台北市某護校偷拍女高中生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲裝監視器抓包後男友竟然辯稱自己是怕原PO出事。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到近日原PO又發現男友似乎又偷裝了監視器，因為男友竟然知道她每天幾點上床、晚上在家唱歌，也知道她都只穿內衣在家走來走去。更可怕的是，原PO和男友睡前用line聊天時，她叫男友先去睡覺，自己等等就去睡，但沒想到男友竟然回「我有看著你的」！她也秒回「我知道」，而男友則驚訝的回覆「你為什麼會知道？」，讓原PO更加確信男友一定又偷裝監視器。

不過原PO也無奈表示，就算是男友，但好歹也要有自己的隱私吧？連在家都感覺被監視真的很不舒服，不過自己真的把家裡翻遍了但都沒有找到監視器，會發文詢問就是想問問看網友意見，「大家覺得他是真的又安裝了監視器在我家嗎？」

對此，網友也出面回覆，「知道你晚上只穿內衣在家走？小心以後分手把你的照片、影片流出去」、「真的超級變態...」、「好可怕！但不關巨蟹的事吧」、「我前夫也巨蟹，整天疑神疑鬼，還找徵信社跟拍我！」、「這已經是恐怖情人了吧」、「在考慮的妳是不是有病」。

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