學測「新冰箱」要用想像！　包正豪：沒什麼區辨力、難掌握

▲學測國文考題「如果我有一座新冰箱」在網路上引發熱議。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

110大學學測國文考題「如果我有一座新冰箱」近日在網路上引發熱議。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪認為「這樣的作文題目恐怕沒有什麼區辨力，除非文筆很好，能夠觸類旁通。」

大考中心提到，「冰箱可以很滿，可以很空，當你打開冰箱，通常想尋找什麼？又看見什麼？假如有一座屬於你的新冰箱，你會有怎樣的想像？冰藏什麼（虛實皆可）會符合你所期待的美好生活？」

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對此，包正豪於23日在臉書發文提到，「刪除記憶」比「如果我有一座新冰箱」來得好寫一點，後者實在很難寫得深刻吧！沒有什麼不對的題目，冰箱就冰箱，只不過，這樣的作文題目恐怕沒有什麼區辨力，除非文筆很好，能夠觸類旁通，不然一般人很難掌握好這麼「平常」的題目吧！

他認為，「要現在的學生從冰箱連想到幸福人生，是不是有點強人所難？」老實說，我剛看到這個題目的破題，和幸福生活一點都沒關係，倒是從科學幻想方面去思考。

最後包正豪提到，他大學聯考那年的作文題目是「論虛心」，發生不少慘事。第一慘烈是「看錯題目」，把論虛心寫成論心虛；第二不幸是「竹子破題」，當年大概有超過一半以上的考生都用竹子中空卻堅韌來破題，這下就泯然眾人了。但即便如此，還是比冰箱好寫。