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香港首次區域封鎖！　佐敦萬人受影響「居民急拉行李箱逃離」

▲香港佐敦進行區域封鎖。（圖／翻攝自央視，下同）

▲香港佐敦進行區域封鎖。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港23日新增81確診，且35起源頭不明，港府宣布封鎖佐敦「受限區域」，並對區內所有人士強制檢測，所有人不得離開處所，目前已有6900人在臨時採樣站接受檢測。

港府工作人員23日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6 200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況；今（24）日工作人員會繼續進行家訪，安排未接受檢測的人士到採樣站檢測。

▲香港佐敦進行區域封鎖。（圖／翻攝自央視，下同）

港府24日發出聲明透露，已為受檢人士提供了簡單的食物和清潔用品，希望於約48小時內為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在25日上午六時左右開始上班。

除此之外，港府提醒，若曾於過去14日身處「受限區域」內超過2小時的人士，也需要接受檢測，任何人違反限制及檢測宣告，可處罰款25,000元港幣及監禁六個月。

▲香港佐敦進行區域封鎖。（圖／翻攝自央視，下同）

香港特首林鄭月娥23日前往封鎖區域內巡視。她表示，市民知道要設立受限區域後可能離開住處，傳媒也拍攝到有人拖行李離開，為了避免居民離開，這次在行動開始時才公布封鎖消息，但日後實施同類措施時，會提早公布細節，避免居民因為擔憂生活受影響而離開。

林鄭月娥說，這次設立的受限區域約有1萬人居住，政府動員近3,000名公務員，連同私營化驗所設立逾50個流動採樣點，希望可以在2日內完成行動，藉着這次行動消除公眾的憂慮和恐懼。

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