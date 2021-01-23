陸從進口櫻桃驗到陽性　專家：跟冷鏈發現病毒的原理相同

▲無錫一批進口櫻桃發現病毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇無錫22日通報，在對進口食品進行常態化監測時，發現一份進口櫻桃表面核酸檢測陽性。對此，大陸食安專家分析，該現象可能與冬季的低溫有關，跟先前進口冷鏈食品中發現病毒的原理相同。

通報提到，經過調查，該批次食品部分流往市內梁溪區、惠山區和濱湖區，區指揮部及時落實流行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消殺等措施，梁溪區、惠山區和濱湖區共採集環境、物品、人員標本199份，檢測結果均為陰性。

專家分析，冬季的情況下，櫻桃的包裝運輸環節所處的溫度都比較低，跟先前進口冷鏈食品中發現病毒的原理是一樣的，都是因為低溫，「低溫有利於病毒保持活性。」

江南大學教授、食品安全與質量控制研究所所長姚衛蓉曾表示，冷凍產品在包裝後，通過長途運輸，再零售，最終到達消費者，溫度一般都需要控制在-18℃左右，「在此冷鏈過程中，病毒等微生物不會被凍死也不會生長繁殖，能一直保持存活狀態，類似於冷凍保藏菌種，冷鏈產品在解凍到室溫後，病毒就能恢復活性。」

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也曾指出，進入冬季以後，冬季低溫造成「非冷鏈」趨於「冷鏈」效果，冬季氣溫低，病毒在集裝箱、貨櫃表面存活時間就會延長，接觸這些冷凍環境下的物品，感染風險就會增加，「因此進口『非冷鏈』貨品也要按『冷鏈』標準管理，同時也要堅持貨品採樣檢測，人員定期篩查。」

▼陸對冷鏈產品，及從事冷鏈工作的人員進行嚴格檢測。（圖／CFP）

